Украинские СМИ опровергли подрыв на мине вышедшего из одесского порта балкера

Балкер Georgia S под флагом Либерии, который перевозил зерно из одесского порта Южный в Румынию, не пострадал, сообщило украинское издание "Думская" после распространения в СМИ информации о подрыве судна.

В издании отметили, что сигнал бедствия был дан после взрыва мины вдали судна. Уточняется, что капитан, вероятно, не оценил ситуацию как следует, так как взрыв произошёл на расстоянии 100 метров. В СМИ сообщили, что после выяснения обстоятельств корабль продолжил движение и сейчас ожидает очереди, чтобы пройти Босфор.