Украинские СМИ опровергли подрыв на мине вышедшего из одесского порта балкера
Балкер Georgia S под флагом Либерии, который перевозил зерно из одесского порта Южный в Румынию, не пострадал, сообщило украинское издание "Думская" после распространения в СМИ информации о подрыве судна.
В издании отметили, что сигнал бедствия был дан после взрыва мины вдали судна. Уточняется, что капитан, вероятно, не оценил ситуацию как следует, так как взрыв произошёл на расстоянии 100 метров. В СМИ сообщили, что после выяснения обстоятельств корабль продолжил движение и сейчас ожидает очереди, чтобы пройти Босфор.
Как сообщалось ранее, в Чёрном море на мине подорвалось судно Georgia S под флагом Либерии, оно следовало из украинского порта в румынский. Предположительно, причиной подрыва стала мина, попавшая под днище корабля.
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