Алкоголь и табак в России можно будет покупать без паспорта, но есть нюанс

Уже со следующего года алкоголь и табачные изделия в России можно будет покупать без паспорта. Однако, чтобы воспользоваться новой опцией, потребуется подтверждённый цифровой профиль гражданина в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сообщил гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

"Мы заинтересованы в идентификации покупателей по цифровому паспорту и считаем этот способ наиболее перспективным сегодня в части верификации возраста", — заявил Поволоцкий в интервью "Известиям".

Возможность подтвердить возраст при покупке алкоголя или табачных изделий будет только у россиян, которые сдали данные в ЕБС. Для этого необходимо сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия" и при этом иметь подтверждённый аккаунт на портале. Кроме того, для пользования новой опцией потребуется подтверждённый "Цифровой профиль". Совершать покупки с помощью распознавания лица можно будет на кассах самообслуживания, на которые будут устанавливать специальные технологии. Инициативу уже поддержал ряд крупных ретейлеров.