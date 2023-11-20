Алкоголь и табак в России можно будет покупать без паспорта, но есть нюанс
"Известия": В России с 2024 года разрешат покупать алкоголь и табак по биометрии
Уже со следующего года алкоголь и табачные изделия в России можно будет покупать без паспорта. Однако, чтобы воспользоваться новой опцией, потребуется подтверждённый цифровой профиль гражданина в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сообщил гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
"Мы заинтересованы в идентификации покупателей по цифровому паспорту и считаем этот способ наиболее перспективным сегодня в части верификации возраста", — заявил Поволоцкий в интервью "Известиям".
Возможность подтвердить возраст при покупке алкоголя или табачных изделий будет только у россиян, которые сдали данные в ЕБС. Для этого необходимо сделать селфи в приложении "Госуслуги Биометрия" и при этом иметь подтверждённый аккаунт на портале. Кроме того, для пользования новой опцией потребуется подтверждённый "Цифровой профиль". Совершать покупки с помощью распознавания лица можно будет на кассах самообслуживания, на которые будут устанавливать специальные технологии. Инициативу уже поддержал ряд крупных ретейлеров.
Ранее Лайф сообщал, что на "Госуслугах" появилась функция упрощённой регистрации биометрических данных. Всем пользователям, прошедшим процедуру, до конца года будет предоставлен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и Интернете в пределах 2,5 тысячи рублей, оплата проезда в общественном транспорте и проход в офис.
ТАСС / URA.RU