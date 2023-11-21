Раньше было лучше всё: 10 вещей из прошлого, которые до сих пор работают
Сейчас все гаджеты и бытовую технику делают так, чтобы она ломалась уже через несколько лет. Капитализм заставляет покупать и тратить деньги на ремонт. Вот раньше всё было по-другому — делали на совесть. Показываем на конкретных примерах.
Reddit / Nicstar543 / astroturtle
"У меня есть воздушный шар Пикачу, который я купил в 1999 году, и он до сих пор надут!" — laoping.
Фото © Reddit / laoping
"Этот холодильник 1944 года стоит у родителей моей девушки, и он до сих пор работает", — Nicstar543.
Фото © Reddit / Nicstar543
"Нашёл свой первый ноутбук! И он до сих пор работает", — Hillbetty_.
Фото © Reddit / Hillbetty_
"Этот старый телефон всё ещё работает!" — viselyx.
Фото © Reddit / viselyx
"Нашёл эту старую лампочку в доме моих бабушки и дедушки 1902 года, и она до сих пор работает!" — gap343.
Фото © Reddit / gap343
"45-летняя микроволновка моих родителей, которая до сих пор прекрасно работает", — CavGhost.
Фото © Reddit / CavGhost
"У нас на работе есть карандаш, которому уже 70 лет, и все им пользуются", — theRebelJamesStark.
Фото © Reddit / theRebelJamesStark
"Эти винтажные часы с Микки-Маусом подарила мне моя прабабушка (они до сих пор работают!)", — MSobel00.
Фото © Reddit / MSobel00
"Эта 40-летняя, но всё ещё работающая стиральная машина Ford", — astroturtle.
Фото © Reddit / astroturtle
"Во время уборки я нашёл мою самую первую зажигалку. Купил её в 1995 году. Работает до сих пор", — BottomShelfWhiskey.
Фото © Reddit / BottomShelfWhiskey