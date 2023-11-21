Раньше было лучше всё: 10 вещей из прошлого, которые до сих пор работают Сейчас все гаджеты и бытовую технику делают так, чтобы она ломалась уже через несколько лет. Капитализм заставляет покупать и тратить деньги на ремонт. Вот раньше всё было по-другому — делали на совесть. Показываем на конкретных примерах. 21 ноября, 05:00 Reddit / Nicstar543 / astroturtle

"У меня есть воздушный шар Пикачу, который я купил в 1999 году, и он до сих пор надут!" — laoping.

Фото © Reddit / laoping

"Этот холодильник 1944 года стоит у родителей моей девушки, и он до сих пор работает", — Nicstar543.

Фото © Reddit / Nicstar543

"Нашёл свой первый ноутбук! И он до сих пор работает", — Hillbetty_.

Фото © Reddit / Hillbetty_

"Этот старый телефон всё ещё работает!" — viselyx.

Фото © Reddit / viselyx

"Нашёл эту старую лампочку в доме моих бабушки и дедушки 1902 года, и она до сих пор работает!" — gap343.

Фото © Reddit / gap343

"45-летняя микроволновка моих родителей, которая до сих пор прекрасно работает", — CavGhost.

Фото © Reddit / CavGhost

"У нас на работе есть карандаш, которому уже 70 лет, и все им пользуются", — theRebelJamesStark.

Фото © Reddit / theRebelJamesStark

"Эти винтажные часы с Микки-Маусом подарила мне моя прабабушка (они до сих пор работают!)", — MSobel00.

Фото © Reddit / MSobel00

"Эта 40-летняя, но всё ещё работающая стиральная машина Ford", — astroturtle.

Фото © Reddit / astroturtle

"Во время уборки я нашёл мою самую первую зажигалку. Купил её в 1995 году. Работает до сих пор", — BottomShelfWhiskey.

Фото © Reddit / BottomShelfWhiskey

Авторы Сергей Трофимов