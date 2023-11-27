10 питомцев, которые всем своим видом показывают, что они устали, и мы их прекрасно понимаем
Эти пушистики устали, и не надо быть психологом для животных, чтобы это понять. Всё ясно по их мордочкам. Собрали 10 смешных фотографий питомцев, которых мы понимаем на 100 процентов!
"Когда тебе уже пора спать, ты устал, а хозяева твои намёки не понимают", — пользователь Reddit.
"Это Барбара Энн. Она появилась у меня дома как раз в тот момент, когда я собиралась переезжать. Никто не захотел взять её себе, поэтому эта недовольная морда теперь живёт со мной", — mother***88.
Фото © Reddit / mother***88
"Весь день играл и слишком устал", — Sirlancing.
Фото © Reddit / Sirlancing
"Человек, прекрати, я уже устал от твоих поцелуев", — Klaudia_Kertesz.
Фото © Reddit / Klaudia_Kertesz
"Так устал, что аж расплавился", — GallowBoob.
Фото © Reddit / GallowBoob
"Ей уже 14 лет, и она устала от того, что мы постоянно сидим дома", — drewkk.
Фото © Reddit / drewkk
"Уставшая обезьянка", — Next-Caterpillar-393.
Фото © Reddit / Next-Caterpillar-393
"Тигре сегодня 22, она устала от моих выходок, но я всё так же люблю её", — krauseconrad.
Фото © Reddit / krauseconrad
"Он устал. Очень устал!" — пользователь Reddit.
"Хе-хе, как же она устала", — zemsit.
Фото © Reddit / zemsit
Reddit / r/aww / Sirlancing