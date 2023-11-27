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27 ноября, 06:00

10 питомцев, которые всем своим видом показывают, что они устали, и мы их прекрасно понимаем

Эти пушистики устали, и не надо быть психологом для животных, чтобы это понять. Всё ясно по их мордочкам. Собрали 10 смешных фотографий питомцев, которых мы понимаем на 100 процентов!

"Когда тебе уже пора спать, ты устал, а хозяева твои намёки не понимают", пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Это Барбара Энн. Она появилась у меня дома как раз в тот момент, когда я собиралась переезжать. Никто не захотел взять её себе, поэтому эта недовольная морда теперь живёт со мной", — mother***88.

Фото © Reddit / mother***88

Фото © Reddit / mother***88

"Весь день играл и слишком устал", — Sirlancing.

Фото © Reddit / Sirlancing

Фото © Reddit / Sirlancing

"Человек, прекрати, я уже устал от твоих поцелуев", — Klaudia_Kertesz.

Фото © Reddit / Klaudia_Kertesz

Фото © Reddit / Klaudia_Kertesz

"Так устал, что аж расплавился", — GallowBoob.

Фото © Reddit / GallowBoob

Фото © Reddit / GallowBoob

"Ей уже 14 лет, и она устала от того, что мы постоянно сидим дома", — drewkk.

Фото © Reddit / drewkk

Фото © Reddit / drewkk

"Уставшая обезьянка", — Next-Caterpillar-393.

Фото © Reddit / Next-Caterpillar-393

Фото © Reddit / Next-Caterpillar-393

"Тигре сегодня 22, она устала от моих выходок, но я всё так же люблю её", — krauseconrad.

Фото © Reddit / krauseconrad

Фото © Reddit / krauseconrad

"Он устал. Очень устал!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Хе-хе, как же она устала", — zemsit.

Фото © Reddit / zemsit

Фото © Reddit / zemsit

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

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Reddit / r/aww / Sirlancing

Сергей Трофимов
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