10 питомцев, которые всем своим видом показывают, что они устали, и мы их прекрасно понимаем

"Когда тебе уже пора спать, ты устал, а хозяева твои намёки не понимают", — пользователь Reddit.

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"Это Барбара Энн. Она появилась у меня дома как раз в тот момент, когда я собиралась переезжать. Никто не захотел взять её себе, поэтому эта недовольная морда теперь живёт со мной", — mother***88.

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"Весь день играл и слишком устал", — Sirlancing.

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"Человек, прекрати, я уже устал от твоих поцелуев", — Klaudia_Kertesz.

Фото © Reddit / Klaudia_Kertesz

"Так устал, что аж расплавился", — GallowBoob.

Фото © Reddit / GallowBoob

"Ей уже 14 лет, и она устала от того, что мы постоянно сидим дома", — drewkk.

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"Тигре сегодня 22, она устала от моих выходок, но я всё так же люблю её", — krauseconrad.

Фото © Reddit / krauseconrad

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"Хе-хе, как же она устала", — zemsit.