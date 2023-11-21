10 простых способов, которые помогут понравиться его родителям

Какой шаг в отношениях самый важный? Ну, после фразы "Я люблю тебя", разумеется. Конечно, знакомство с родителями! Любая девушка, услышав, что мужчина хочет познакомить её с мамой и папой, понимает: всё серьёзно. Настолько, что уже можно начинать выбирать имена будущим детям. Отставить волнения! Вот десять важных советов, следуя которым, вы точно очаруете его семью.

1. Будьте вежливы и участливы

Как понравиться родителям парня. Фото © Shutterstock

Относитесь вежливо к близким вашего парня. Не ведите себя равнодушно и высокомерно. И не ждите, что родственники вашего любимого будут относиться к вам как к близкому. Показывайте себя с лучшей стороны. Своими словами и поступками вы должны привлекать их. При встрече улыбайтесь и приветствуйте их, пожимая руку или обнимая, если это принято в семье.

2. Узнайте у парня больше о его родителях

Учить наизусть генеалогическое древо до седьмого колена не надо, но имя, отчество, место работы, увлечения и образ жизни знать надо. Также заранее обговорите темы, которые лучше не поднимать. Попросите парня как можно меньше оставлять вас наедине с его родственниками, на случай непредвиденной экстренной ситуации договоритесь об условном знаке. Только не заезженный кашель, ради бога.

3. Не опаздывайте на встречу

Встречают по одёжке. Но ни скромный вид, ни голливудская улыбка не спасут, если вы явились на полчаса позже назначенного срока. Если родители — люди понимающие, они примут любую отговорку, будь то чудовищные пробки или ваш любимый пёс, которого пришлось срочно вести к ветеринару, но осадок останется. Проявите пунктуальность хотя бы на первом свидании с родителями бойфренда. Это фундамент репутации, который потом будет сложно пошатнуть.

4. Искренне интересуйтесь их жизнью

Покажите новым родственникам, что вы заинтересованы, и их отношение к вам поменяется в лучшую сторону. Задавайте простые вопросы, которые покажут ваш интерес. Например: "Как урожай?", "Когда вы последний раз были на рыбалке?", "Как улов?" Благодаря таким вопросам родственники вашего партнёра увидят, что вам важно их узнать получше.

5. Следите за речью

Советы, чтобы понравиться семье парня. Фото © Shutterstock

Речь — отражение нашего интеллекта и воспитания. Хотите, чтобы родители бойфренда восприняли вас как умную и подходящую девушку? Тогда никаких бранных выражений и слов-паразитов. Сленговые фразы тоже лучше оставить для компании ваших ровесников. Поддерживайте беседу, делитесь эмоциями, рассказывайте о себе — пусть родители видят, что у их сына отличный вкус.

6. Не надевайте экстравагантные вещи

Какой бы ни была мода, для встречи с родителями парня оптимальный вариант — классическое платье или брюки с рубашкой. Не приходите в спортивках или рваных джинсах, даже если привыкли одеваться именно так. Какими бы прогрессивными ни были родители, именно на первую встречу отдайте предпочтение классике.

7. Дарите подарки

Ещё один способ сблизиться с родственниками любимого человека — это дарить им подарки. Идя в гости, купите цветы маме вашего партнёра или билеты на спортивное мероприятие для отца вашего любимого. Только не переусердствуйте с подарками, так как у родственников может возникнуть ощущение, что вы пытаетесь купить их любовь. И да, не нужно дорогих презентов, это точно лишнее.

8. Семейные фотографии — ваш лучший помощник

Как произвести хорошее впечатление на первой встрече с родителями парня. Фото © Shutterstock

Самый благоприятный способ сблизится с родителями — попросить показать семейные фотографии или видеозаписи с парнем. В процессе совместного просмотра можно увидеть модель семьи своего парня, её манеру взаимодействия. Скорее всего, такую модель семьи он будет строить с вами. Да и родители увидят в этом вашу неподдельную заинтересованность семьёй.

9. Не отказывайтесь от еды

"Я не ем мясо!", "Я на безглютеновой диете", "Это что, майонез?!" Такие фразы — верный способ вызвать недоумение и обиду у хозяев вечера. Сами подумайте: родители готовились к вашему визиту, хотели угостить гостью чем-то вкусненьким, а она ковыряет вилкой листик салата и отказывается от фирменного маминого пирога? Всё впечатление будет испорчено даже у самых прогрессивных родственников. Если вы вегетарианка, то вправе не притрагиваться к мясу, никто вас не заставит — просто не делайте деклараций сразу и в лоб. Да, потом вы сможете поворковать с его мамой на кухне, что сидите на классной диете, которая убирает килограммы за считаные часы. Или поделиться историей, почему решили отказаться от мяса. Но это потом, когда вы выйдете на новый уровень доверия, а для начала нужно сдать главный экзамен — пройти первое знакомство.

10. Будьте собой

Это, пожалуй, самый простой ответ на вопрос, как понравиться родителям парня. Не пытайтесь быть кем-то, насильно проявлять качества, которых нет, ведь рано или поздно любой обман вскроется и родителям парня придётся узнавать вас заново. Не нужно быть идеальной, чтобы произвести приятное впечатление. Если мама и папа вашей половинки — люди адекватные, им не нужна "мисс Совершенство" в качестве будущей невестки. Им нужна та, которая подходит их ненаглядному сыну. Та, с кем он будет счастлив.