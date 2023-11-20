Оскароносный режиссёр Оливер Стоун раскрыл планы США по захвату ресурсов России
Режиссёр Оливер Стоун: США хотят лишить РФ суверенитета ради захвата её ресурсов
Американский режиссёр Оливер Стоун. Обложка © ТАСС / Vianney Le Caer / Invision / AP
Обладатель трёх премий "Оскар" американский режиссёр Оливер Стоун рассказал о планах Вашингтона лишить Россию суверенитета. Он считает, что США хотят захватить ресурсы РФ.
"США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы не хотим независимой России, мы хотим лишить её суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент, который очень богат, как и Россия, которая располагает огромным количеством природных ресурсов", — приводит его слова портал MovieWeb.
По словам режиссёра, Америка не хочет, чтобы Россия при президенте РФ Владимире Путине становилась ещё сильнее, так как это не соответствует целям Белого дома.
Ранее Владимир Путин, комментируя слова Джо Байдена о "подавлении" России, пошутил о задачах США. По словам главы государства, если у Запада нет других задач, кроме построения отношений с РФ, то это "неплохо".