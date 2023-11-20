Названо три знака зодиака, которым не страшны ловушки ретроградного Меркурия Астролог Кажетта Ахметжанова: Тельцы, Козероги и Рыбы неуязвимы перед Меркурием 20 ноября, 14:53 С 13 декабря 2023 года по 1 января 2024-го ожидается ретроградный Меркурий. Фото © freepik.com

Последние недели уходящего года пройдут под знаком ретроградного Меркурия. С 13 декабря 2023 года по 1 января 2024-го всем нужно будет держать ухо востро. Всем, кроме представителей трёх знаков зодиака, в чью размеренную жизнь не удастся внести хаос и суматоху и чьи планы не получится разрушить.

В первую очередь ретроградный Меркурий не страшен Тельцам. По словам астролога и шамана Кажетты Ахметжановой, представители этого знака сохраняют спокойствие и не пасуют перед возникшими проблемами даже на фоне буйства планет.

"Пока другие паникуют и не находят себе места из-за сорванных планов, Телец невозмутимо пьёт кофе на кухне и размышляет о том, как извлечь пользу", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

Ловко избежать расставленных ретроградным Меркурием ловушек удастся и Козерогам. Данная планета всегда покровительствует расчётливым и рациональным личностям, поэтому Козерогу, как самому практичному, целеустремлённому и рассудительному знаку, во время ретрограда открываются новые горизонты.

Рыбы — ещё один знак, у которого, похоже, есть оберег в этот период. Такие люди легко адаптируются к изменениям и сохраняют оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях. А наибольшего успеха в период ретрограда представители этого знака достигают в сфере коммуникаций, говорит астролог.

В ретропериоды Меркурия этот знак может легко заставить окружающих людей выполнить все свои требования, а также завести новых друзей. Там, где другие ссорятся и выясняют отношения, Рыбы сохраняют завидный оптимизм и доброжелательность Кажетта Ахметжанова

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Авторы Марина Калегина