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Названо три знака зодиака, которым не страшны ловушки ретроградного Меркурия

Астролог Кажетта Ахметжанова: Тельцы, Козероги и Рыбы неуязвимы перед Меркурием

20 ноября, 14:53
<p>С 13 декабря 2023 года по 1 января 2024-го ожидается ретроградный Меркурий. Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/numerology-concept-composition_38110412.htm#query=zodiac%20sign&position=13&from_view=search&track=ais&uuid=0f663d37-4026-4cbb-ae0f-2d43d9ae1f58" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> freepik.com </a></p>

С 13 декабря 2023 года по 1 января 2024-го ожидается ретроградный Меркурий. Фото © freepik.com

Последние недели уходящего года пройдут под знаком ретроградного Меркурия. С 13 декабря 2023 года по 1 января 2024-го всем нужно будет держать ухо востро. Всем, кроме представителей трёх знаков зодиака, в чью размеренную жизнь не удастся внести хаос и суматоху и чьи планы не получится разрушить.

В первую очередь ретроградный Меркурий не страшен Тельцам. По словам астролога и шамана Кажетты Ахметжановой, представители этого знака сохраняют спокойствие и не пасуют перед возникшими проблемами даже на фоне буйства планет.

"Пока другие паникуют и не находят себе места из-за сорванных планов, Телец невозмутимо пьёт кофе на кухне и размышляет о том, как извлечь пользу", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

Ловко избежать расставленных ретроградным Меркурием ловушек удастся и Козерогам. Данная планета всегда покровительствует расчётливым и рациональным личностям, поэтому Козерогу, как самому практичному, целеустремлённому и рассудительному знаку, во время ретрограда открываются новые горизонты.

Рыбы — ещё один знак, у которого, похоже, есть оберег в этот период. Такие люди легко адаптируются к изменениям и сохраняют оптимизм даже в самых сложных жизненных ситуациях. А наибольшего успеха в период ретрограда представители этого знака достигают в сфере коммуникаций, говорит астролог.

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В ретропериоды Меркурия этот знак может легко заставить окружающих людей выполнить все свои требования, а также завести новых друзей. Там, где другие ссорятся и выясняют отношения, Рыбы сохраняют завидный оптимизм и доброжелательность

Кажетта Ахметжанова

Ранее Лайф сообщал, что консультации магов и астрологов подорожали почти вдвое в преддверии високосного года. Россиянам не терпится узнать, какие сюрпризы готовит им судьба после Нового года, ведь прошлый високосный 2020-й с коронавирусом и локдауном, пожалуй, запомнился многим надолго.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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