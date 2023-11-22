Куда пропал Марс: В NASA объяснили исчезновение Красной планеты В последние дни инженеры даже не пытаются отправлять команды марсианским аппаратам: говорят, это может сделать только хуже. Так что они просто ждут. 21 ноября, 21:43 В NASA сообщили об исчезновении Марса. Обложка: Shutterstock

Для начала — с какими именно аппаратами пропала связь, то есть что работает на Марсе на сегодняшний сол (сол это марсианские сутки, они по продолжительности на 39 минут дольше наших). Во-первых, ровер Perseverance настойчиво обследует кратер с говорящим славянским названием Езеро: планетологи уверены, что когда-то он был заполнен водой, то есть был озером, поэтому и выбрали его для марсохода — кто знает, может, там сохранились какие-то признаки жизни. Вместе с ним на планету доставлен маленький беспилотный вертолёт Ingenuity, который ухитряется летать в хилой марсианской атмосфере и благополучно опускается в кратеры. По мнению учёных, он способен забраться и в лавовую пещеру, а будь помощнее, мог бы даже собрать грунт в каком-нибудь труднодоступном месте и доставить куда надо для последующего возвращения на Землю.

Ещё недавно зонд Mars InSight "слушал" посреди равнины Элизий удивительные и порой не совсем понятные "марсотрясения", но, к сожалению, его солнечные батареи безнадёжно засыпало грунтом. И та же участь, по всей видимости, постигла китайский ровер "Чжужун", который около года (земного года) трудился к северо-западу от Mars InSight в ещё более низменной местности. У него есть георадар, который "видит" недра Красной планеты на глубине до сотни метров.

Зато по сей день в астероидном кратере Гейла продолжает любопытствовать запущенный ещё в 2011 году марсоход Curiosity. Как рассказывали в российском Институте космических исследований, за годы плодотворной работы этот ровер даже находил некие признаки жизни, только об этом не говорят: полагают, что эти "признаки" были привезены с Земли.

Марсоход Perseverance. Фото © Wikipedia / Mars.nasa.gov

А помимо техники на поверхности есть ещё околомарсианские спутники. Они не только ведут собственную исследовательскую работу, но и служат для машин на поверхности передатчиками: принимают их сигнал и передают Земле. И наоборот — передают на Марс команды с Земли. У китайского ровера, само собой, есть собственный орбитальный аппарат. Одним из лучших ретрансляторов считается Mars Reconnaissance Orbiter, который продолжает облетать Красную планету с 2006 года. К слову, он, помимо всего прочего, проделал огромную работу по картографированию и передал настолько чёткие изображения, что планетологи разглядели в долине Маринера характерные следы, которые оставляют после себя потоки солёной воды. Кроме того, с 2013 года марсианский климат исследует cпутник NASA MAVEN, а с 2016 года — запущенный c Байконура в рамках миссии "Экзомарс" Trace Gas Orbiter. Последний был задуман в том числе как передатчик для марсохода "Розалинд Франклин", который давно уже должен был быть на Марсе, а теперь из-за политики неизвестно когда и на чём туда отправится.

Так вот, с 11 по 25 ноября в NASA объявили запрет посылать марсианским аппаратам какие-либо команды, а с 25-го числа, по расчётам инженеров, какие-либо сигналы перестанут поступать с Марса. По словам учёных, Красная планета полностью исчезнет с небесной сферы. Впрочем, временно — на две недели. Причиной станет явление, которое наблюдается каждые два года: Марс, Солнце и Земля оказываются на одной линии так, что светило разделяет две планеты и они теряют друг друга из вида. Это называется солнечным соединением. А почему инженеры заранее перестали посылать команды: Марс настолько приблизился к Солнцу, что радиация нашей звезды может исказить их сигналы — и это грозит крахом всей космической миссии. К наступающей тишине в NASA заранее подготовились и, пока ещё было можно, отправили своим марсианским "подопечным" подробные инструкции о том, как им эти две недели действовать "без взрослых". А "взрослые" — по крайней мере, некоторые из них — пользуясь таким случаем, возьмут наконец отпуск.

Авторы Адель Романенкова