В Италии членам крупной мафиозной группировки дали суммарно 2200 лет тюрьмы

Итальянский суд в городе Ламеция-Терме в южной области Калабрия вынес приговоры 322 фигурантам крупного разбирательства над мафиозной группировкой "Ндрангета". Суммарно они получили 2200 лет тюрьмы, пишет газета Corriere della Sera.

Фигурантами дела оказались не только участники гангстерского синдиката, но и представители политических кругов, которые имели связи с мафиозными структурами. В том числе речь идёт о бывшем сенаторе от партии "Вперёд, Италия" Джанкарло Пителли и экс-главе дорожно-постовой службы провинции Вибо-Валентия Филиппо Неши. Им дали 11 и года соответственно. Приговор получили и бывшие сотрудники антимафиозного управления, карабинеры в офицерских чинах, региональные парламентарии и адвокаты.

Известно, что на время разбирательств женщины-судьи 36 дней жили в специальном охраняемом месте. Обвинительные приговоры получили 207 участников процесса. Зачитывание вердикта заняло один час 40 минут.