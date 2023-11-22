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10 пушистых фото, доказывающих, что чем больше котят в доме, тем лучше

Зря вот вы так плохо думаете о кошатницах... Может, 20 усатых в доме — это и правда перебор, но пара-тройка — это же в самый раз! Собрали 10 фотодоказательств этому.

22 ноября, 05:00

Reddit / ethrael237 , PerspectiveFriendly

"Эти ребята ждали меня сегодня утром", — teacher_teacher.

Фото © Reddit / teacher_teacher

Фото © Reddit / teacher_teacher

"Четыре кота — это уже очень много? Спрашиваю для друга..." NuggettheMackeral.

Фото © Reddit / NuggettheMackeral

Фото © Reddit / NuggettheMackeral

"Два котика — одно сердечко", — PerspectiveFriendly.

Фото © Reddit / PerspectiveFriendly

Фото © Reddit / PerspectiveFriendly

"Любимая фотография моих котов", — SNESChalmers82.

Фото © Reddit / SNESChalmers82

Фото © Reddit / SNESChalmers82

"Безусловная любовь", — hananour.

Фото © Reddit / hananour

Фото © Reddit / hananour

"Комитет против работающего пылесоса", — AwwCatsDotCom.

Фото © Reddit / AwwCatsDotCom

Фото © Reddit / AwwCatsDotCom

"Это лучшая их совместная фотография", — strawberrywhiskers.

Фото © Reddit / strawberrywhiskers

Фото © Reddit / strawberrywhiskers

"Я спас трёх котят со стройки, где я работаю", — realogy.

Фото © Reddit / realogy

Фото © Reddit / realogy

"Вот как бы выглядели помолвочные фотографии кошек", — boopyouonthenose.

Фото © Reddit / boopyouonthenose

Фото © Reddit / boopyouonthenose

"Не забудьте упаковать своих батончиков", — ethrael237.

Фото © Reddit / ethrael237

Фото © Reddit / ethrael237

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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