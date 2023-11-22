10 пушистых фото, доказывающих, что чем больше котят в доме, тем лучше
Зря вот вы так плохо думаете о кошатницах... Может, 20 усатых в доме — это и правда перебор, но пара-тройка — это же в самый раз! Собрали 10 фотодоказательств этому.
Reddit / ethrael237 , PerspectiveFriendly
"Эти ребята ждали меня сегодня утром", — teacher_teacher.
Фото © Reddit / teacher_teacher
"Четыре кота — это уже очень много? Спрашиваю для друга..." — NuggettheMackeral.
Фото © Reddit / NuggettheMackeral
"Два котика — одно сердечко", — PerspectiveFriendly.
Фото © Reddit / PerspectiveFriendly
"Любимая фотография моих котов", — SNESChalmers82.
Фото © Reddit / SNESChalmers82
"Безусловная любовь", — hananour.
Фото © Reddit / hananour
"Комитет против работающего пылесоса", — AwwCatsDotCom.
Фото © Reddit / AwwCatsDotCom
"Это лучшая их совместная фотография", — strawberrywhiskers.
Фото © Reddit / strawberrywhiskers
"Я спас трёх котят со стройки, где я работаю", — realogy.
Фото © Reddit / realogy
"Вот как бы выглядели помолвочные фотографии кошек", — boopyouonthenose.
Фото © Reddit / boopyouonthenose
"Не забудьте упаковать своих батончиков", — ethrael237.
Фото © Reddit / ethrael237