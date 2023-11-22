10 пушистых фото, доказывающих, что чем больше котят в доме, тем лучше

Зря вот вы так плохо думаете о кошатницах... Может, 20 усатых в доме — это и правда перебор, но пара-тройка — это же в самый раз! Собрали 10 фотодоказательств этому.