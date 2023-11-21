Реально слипнется? 7 глупостей, в которые мы все наивно верили в детстве И не делайте вид, будто вы не принимали за истину сказку мамы о том, что смотреть на сварку нельзя, а то ослепнете. А может, даже верите до сих пор? 21 ноября, 15:10 Shutterstock

Люди, чьё детство пришлось на "безынтернетную" эпоху, были более наивными, чем современные дети и подростки. Все мы верили, что мир устроен чрезвычайно просто — шоколадное молоко дают коричневые коровы, люди, когда вырастают, становятся кем захотят, а расплачиваться в магазине можно и листиками.

1. От сладкого слипнется

Мифы из детства, в которые мы все наивно верили. Фото © Freepik / wayhomestudio

Довольно продолжительное время многие дети действительно думали, что их пятая точка слипнется от переизбытка сладкого. Ох уж эти родительские предостережения…

2. Слипнется и от жевательной резинки

Из одного двора в другой ходила легенда о том, что, мол, если проглотить резинку, внутри всё слипнется и придётся делать операцию. А если долго жевать её (или сжевать слишком много резинок), нижняя челюсть увеличится в три раза.

3. Кассеты пиратов-хвастунов

В какие мифы мы все верили в детстве. Фото © Shutterstock

Многие дети думали, что «Первая лазерная копия» на VHS-кассете означает, что у пиратов (о том, почему они «пираты», было вообще слишком много идей) получилось скопировать фильм с первой попытки, и они этим теперь гордятся и рассказывают всем, какие они крутые.

4. Бедненькие лежачие полицейские

Ой, ну только вот не надо говорить, что вы не верили в то, что лежачие полицейские — это реальные сотрудники правоохранительных служб, которые отдали свою жизнь, дабы предотвратить аварии. И теперь они лежат на дороге, залитые асфальтом, и по ним проезжают машины. Внимание: ни один господин-полицейский и работник ДПС не пострадал.

5. Смертоносные трещины на асфальте

Самые глупые заблуждения из детства, в которые мы все верили, пока не выросли. Фото © Shutterstock

В детстве многие старались ходить так, чтобы ненароком не наступить ни на одну трещину на асфальте. Нарушать было нельзя! Мы свято верили, что последствия будут ужасающими! С учётом того что качество асфальта в большинстве постсоветских городов оставляло желать лучшего, прецеденты всё-таки были... Это становилось причиной рождения всевозможных ритуалов, призванных отвести беду. Например, нужно было срочно отыскать трёх трёхцветных кошек.

6. Телевизор в режиме реального времени

Многие из нас были уверены: всё, что идёт по телевизору, происходит в режиме реального времени. То есть, к примеру, певец, исполнивший песню, тут же бежал на другой канал, чтобы принять участие где-нибудь ещё. Кстати, некоторые ещё были уверены в том, что диктор, зачитывающий новости, видит их. Наши бабушки с этим не спорили…

7. Арбузные семечки прорастают в желудке

В эти 7 глупых вещей верили все советские дети. Фото © Freepik / freepic.diller

Нельзя было глотать арбузные семечки, так как они якобы могли прорасти в желудке и спустя какое-то время в животе мог вырасти арбуз. От человека, конечно, оставалось одно мокрое место... Семечки подсолнуха были не менее опасны — они вызывали аппендицит, если съесть их слишком много… По крайней мере этим нас пугали родители.

Эх, детство-детство! Мир казался нам простым и загадочным одновременно. Мы верили в сказки родителей и другие небылицы с улицы, но ведь они и создавали эту особую магию в нашей детской жизни. Хотя с годами мы стали более разумными, иногда неплохо вспомнить о тех временах, когда всё казалось возможным, а детство было полно чудес и волшебства.

Авторы Сергей Трофимов