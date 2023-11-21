Путин поздравил российских налоговиков с профессиональным праздником
Путин отметил эффективную работу и потенциал налоговых органов в их праздник
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников налоговых служб России с профессиональным праздником и отметил их эффективную работу в стране и укрепление потенциала за последние несколько лет.
"За прошедшие годы ФНС России существенно укрепила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс, сформировалась как современная, мощная, территориально разветвлённая структура и сегодня демонстрирует пример успешной, эффективной работы", — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По словам российского лидера, сотрудники Федеральной налоговой службы эффективно выполняют свою работу и ответственно подходят к решению серьёзных и многоплановых задач. Кроме того, они используют инновационные разработки и уделяют внимание улучшению качества административных процедур.
Путин добавил, что нужно и дальше наращивать темп работы, потому что от её результатов зависит пополнение бюджетов. По словам главы государства, необходимо воплощать востребованные социальные программы и создавать комфортные условия для укрепления экономики.
Напомним, что День работника налоговых органов стали отмечать 21 ноября по указу президента РФ Владимира Путина от 11 ноября 2000 года. В 1998 году Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, а в 2004 году — в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все, кто имеет дело с налоговой деятельностью: инспекторы, сотрудники отдела обслуживания плательщиков, чиновники управления при Министерстве финансов, преподаватели и студенты профильных учебных заведений.
ТАСС / Михаил Метцель