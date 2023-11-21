Путин поздравил российских налоговиков с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников налоговых служб России с профессиональным праздником и отметил их эффективную работу в стране и укрепление потенциала за последние несколько лет.

"За прошедшие годы ФНС России существенно укрепила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс, сформировалась как современная, мощная, территориально разветвлённая структура и сегодня демонстрирует пример успешной, эффективной работы", — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам российского лидера, сотрудники Федеральной налоговой службы эффективно выполняют свою работу и ответственно подходят к решению серьёзных и многоплановых задач. Кроме того, они используют инновационные разработки и уделяют внимание улучшению качества административных процедур.

Путин добавил, что нужно и дальше наращивать темп работы, потому что от её результатов зависит пополнение бюджетов. По словам главы государства, необходимо воплощать востребованные социальные программы и создавать комфортные условия для укрепления экономики.