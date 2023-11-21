Экс-премьер Украины оценил наследие Майдана: Страна разрушена и живёт за счёт подачек
Азаров: Спустя десять лет после Майдана Украина разрушена
Евромайдан в Киеве. Обложка © LIFE / Владимир Суворов
Спустя десять лет после Майдана Украина разрушена и живёт за счёт западных подачек, а обещанные "права и свободы" обернулись расправами и убийствами. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, который занимал должность с 2010 по 2014 год. Тем не менее политик полагает, что при грамотном управлении Украину можно восстановить после прихода к власти нового руководства.
"Страна разрушена, она не может сама себя обеспечивать: на три четверти бюджет покрывается за счёт подачек, различных кредитов, грантов и так далее. Свобода для людей обернулась запретом православной церкви, тюрьмами, убийствами, расправами. Запрещены абсолютно все политические партии, которые в какой-то степени были оппозиционными по отношению к действующему режиму. Была нормальная, благополучная страна", — отметил Азаров в интервью RT.
Он считает, что у сторонников Евромайдана была одна цель — свергнуть правительство, которое придерживалось здравого смысла, и привести такое руководство, которое бы начало военный конфликт с Россией. Это и произошло.
"Цель Майдана достигнута. В конечном итоге Украина ввязалась в убийственный для неё кровавый конфликт с Россией", — добавил политик.
При этом Азаров верит, что "рано или поздно этот кошмар закончится", в Киев придёт новое руководство, которое займётся восстановлением и развитием страны.
Напомним, десять лет назад на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции, которые были против отказа правительства подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Но этот протест перерос в беспорядки на площади Независимости в центре Киева, а закончилось всё переворотом: в феврале 2014 года Верховная рада отстранила от президентского поста Виктора Януковича. Позже главой государства избрали Петра Порошенко.