Спустя десять лет после Майдана Украина разрушена и живёт за счёт западных подачек, а обещанные "права и свободы" обернулись расправами и убийствами. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, который занимал должность с 2010 по 2014 год. Тем не менее политик полагает, что при грамотном управлении Украину можно восстановить после прихода к власти нового руководства.

"Страна разрушена, она не может сама себя обеспечивать: на три четверти бюджет покрывается за счёт подачек, различных кредитов, грантов и так далее. Свобода для людей обернулась запретом православной церкви, тюрьмами, убийствами, расправами. Запрещены абсолютно все политические партии, которые в какой-то степени были оппозиционными по отношению к действующему режиму. Была нормальная, благополучная страна", — отметил Азаров в интервью RT.

Он считает, что у сторонников Евромайдана была одна цель — свергнуть правительство, которое придерживалось здравого смысла, и привести такое руководство, которое бы начало военный конфликт с Россией. Это и произошло.

"Цель Майдана достигнута. В конечном итоге Украина ввязалась в убийственный для неё кровавый конфликт с Россией", — добавил политик.

При этом Азаров верит, что "рано или поздно этот кошмар закончится", в Киев придёт новое руководство, которое займётся восстановлением и развитием страны.