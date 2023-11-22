Регион

Уведомления отключены

22 ноября, 01:34

Колокольцев прибыл с рабочей поездкой на Кубу

Глава МВД России Колокольцев впервые прибыл на Кубу с рабочим визитом

<p>Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл на Кубу. Видео © t.me / <a href="https://t.me/mediamvd/24618" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД медиа</a></p>

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл на Кубу. Видео © t.me / МВД медиа

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с рабочей поездкой в Гавану. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, это первый визит генерала полиции в Республику Куба.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл на Кубу. Видео © t.me / МВД медиа

"Российский министр проведёт ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит с кубинскими партнёрами вопросы правоохранительного сотрудничества. Кроме того, Владимир Колокольцев посетит Центр наследия Фиделя Кастро и возложит цветы к мемориалу советским воинам-интернационалистам, погибшим на Кубе", — подчеркнула Волк.

Глава МВД объяснил, когда полиция перестанет "вмешиваться в бизнес"

Глава МВД объяснил, когда полиция перестанет "вмешиваться в бизнес"

Ранее Лайф рассказывал о визите Владимира Колокольцева в Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа. Там глава МВД провёл совещание с руководством регионального УМВД, на котором заслушал доклады по оперативно-служебной деятельности.

Оксана Попова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Владимир Колокольцев
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров