Колокольцев прибыл с рабочей поездкой на Кубу
Глава МВД России Колокольцев впервые прибыл на Кубу с рабочим визитом
Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл на Кубу. Видео © t.me / МВД медиа
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с рабочей поездкой в Гавану. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, это первый визит генерала полиции в Республику Куба.
Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл на Кубу. Видео © t.me / МВД медиа
"Российский министр проведёт ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит с кубинскими партнёрами вопросы правоохранительного сотрудничества. Кроме того, Владимир Колокольцев посетит Центр наследия Фиделя Кастро и возложит цветы к мемориалу советским воинам-интернационалистам, погибшим на Кубе", — подчеркнула Волк.
Ранее Лайф рассказывал о визите Владимира Колокольцева в Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа. Там глава МВД провёл совещание с руководством регионального УМВД, на котором заслушал доклады по оперативно-служебной деятельности.