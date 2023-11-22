Колокольцев прибыл с рабочей поездкой на Кубу

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с рабочей поездкой в Гавану. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, это первый визит генерала полиции в Республику Куба.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев прибыл на Кубу. Видео © t.me / МВД медиа

"Российский министр проведёт ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит с кубинскими партнёрами вопросы правоохранительного сотрудничества. Кроме того, Владимир Колокольцев посетит Центр наследия Фиделя Кастро и возложит цветы к мемориалу советским воинам-интернационалистам, погибшим на Кубе", — подчеркнула Волк.