Колокольцев посетил Чукотку и дал полицейским ряд поручений

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с рабочей поездкой в Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа. Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, он провёл совещание с руководством регионального УМВД, на котором заслушал доклады по оперативно-служебной деятельности.









Также глава ведомства поставил задачи по повышению эффективности работы правоохранителей и дал поручения по обеспечению общественного порядка и безопасности перед проведением единого дня голосования.

В свою очередь чукотские правоохранители рассказали Колокольцеву о пользе, принесённой переданной им в 2019 году маневренной техникой. Так, полученные катер и аэролодки активно использовались в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Путина", по результатам которого удалось, в частности, пресечь незаконный вылов тихоокеанского лосося и зафиксировать преступления, предусмотренные статьёй 256 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов").

Например, у жителя посёлка Угольные Копи было изъято более полутонны красной икры и больше двухсот единиц рыбной продукции стоимостью 17,6 миллиона рублей. Кроме того, предоставленные плавсредства помогают при поиске пропавших людей.









Также министр посетил окружное подразделение Госавтоинспекции. Здание её межрайонной регистрационно-экзаменационной группы оборудовано на современном уровне: в зале ожидания имеются стенды со всей необходимой информацией, а класс для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортом оборудован всей оргтехникой и системой видеонаблюдения.

Кроме того, Колокольцев был и в отделе по вопросам миграции, компетентные сотрудники которого предоставляют населению 14 государственных услуг как в очном, так и в электронном виде. В беседе с личным составом министр указал на важность неукоснительного соблюдения установленных сроков оказания услуг, а также корректного и внимательного отношения к согражданам.