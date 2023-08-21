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21 августа, 13:22

Колокольцев посетил Чукотку и дал полицейским ряд поручений

Колокольцев посетил Чукотский автономный округ с рабочей поездкой

<p>Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Обложка © МВД МЕДИА</p>

Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Обложка © МВД МЕДИА

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с рабочей поездкой в Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа. Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, он провёл совещание с руководством регионального УМВД, на котором заслушал доклады по оперативно-служебной деятельности.

  • Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
    Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
  • Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
    Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
  • Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
    Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
  • Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
    Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА

Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА

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Также глава ведомства поставил задачи по повышению эффективности работы правоохранителей и дал поручения по обеспечению общественного порядка и безопасности перед проведением единого дня голосования.

В свою очередь чукотские правоохранители рассказали Колокольцеву о пользе, принесённой переданной им в 2019 году маневренной техникой. Так, полученные катер и аэролодки активно использовались в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Путина", по результатам которого удалось, в частности, пресечь незаконный вылов тихоокеанского лосося и зафиксировать преступления, предусмотренные статьёй 256 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов").

Например, у жителя посёлка Угольные Копи было изъято более полутонны красной икры и больше двухсот единиц рыбной продукции стоимостью 17,6 миллиона рублей. Кроме того, предоставленные плавсредства помогают при поиске пропавших людей.

  • Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
    Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
  • Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
    Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
  • Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
    Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
  • Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА
    Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА

Владимир Колокольцев посетил Чукотский автономный округ. Фото © МВД МЕДИА

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Также министр посетил окружное подразделение Госавтоинспекции. Здание её межрайонной регистрационно-экзаменационной группы оборудовано на современном уровне: в зале ожидания имеются стенды со всей необходимой информацией, а класс для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортом оборудован всей оргтехникой и системой видеонаблюдения.

Кроме того, Колокольцев был и в отделе по вопросам миграции, компетентные сотрудники которого предоставляют населению 14 государственных услуг как в очном, так и в электронном виде. В беседе с личным составом министр указал на важность неукоснительного соблюдения установленных сроков оказания услуг, а также корректного и внимательного отношения к согражданам.

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Тем не менее нехватка кадров в МВД уже стала критической. Как заявлял Владимир Колокольцев, только за последний месяц уволились пять тысяч человек, что равно штату одного регионального управления.

Матвей Константинов
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