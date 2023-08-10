Колокольцев заявил о критической нехватке личного состава в МВД

Дефицит кадров в органах внутренних дел стал критическим: только за прошлый месяц уволилось пять тысяч сотрудников. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

"Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. И следователей не хватает", — сказал министр, представляя новое руководство личному составу управлений по Магаданской области и по Севастополю.

Для примера: пять тысяч полицейских — это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.