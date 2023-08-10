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10 августа, 14:02

Колокольцев заявил о критической нехватке личного состава в МВД

Дефицит кадров в органах внутренних дел стал критическим: только за прошлый месяц уволилось пять тысяч сотрудников. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

"Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволилось из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. И следователей не хватает", — сказал министр, представляя новое руководство личному составу управлений по Магаданской области и по Севастополю.

Для примера: пять тысяч полицейских — это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.

МВД: В России жертвами преступлений за полгода стали 10,7 тыс. человек

МВД: В России жертвами преступлений за полгода стали 10,7 тыс. человек

Но при всём этом раскрываемость убийств и покушений с начала 2023 года в России достигла 99%, что является историческим максимумом. Статистику привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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