МВД: В России жертвами преступлений за полгода стали 10,7 тыс. человек

Более 10,5 тысячи человек стали жертвами преступлений в России за период с января по июнь 2023 года, этот показатель снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Всего за первые полгода 2023 года зафиксировано 983,7 тысячи преступлений — на 2% меньше, чем в прошлом году. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах, а снижение — в 51.

В городах и посёлках городского типа зарегистрировано 82,7% (813,1 тысячи) преступлений. Тяжкий вред здоровью причинён 16,3 тысячи человек, что на 1% меньше, чем годом ранее. Рецидивы зафиксированы у 58,8% злоумышленников, почти каждое четвёртое преступление (22,3%) совершено в состоянии алкогольного опьянения, каждое сорок первое (2,4%) — несовершеннолетними или при их соучастии.