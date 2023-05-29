Россиянок 30–39 лет может стать меньше на треть к 2030 году

В РФ к 2030 году может сократиться численность женщин репродуктивного возраста. По прогнозу Минтруда, россиянок в возрасте от 30 до 39 лет может стать меньше на 33,8% — с 12 млн до 7,9 млн. Об этом рассказала первый замглавы Минтруда Ольга Баталина.

По её словам, сейчас наблюдается пик численности этой возрастной категории, за которым последует снижение и, таким образом, общее число женщин репродуктивного возраста в России будет сокращаться до 2030 года.

"Эта возрастная когорта начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик, и начинается медленное снижение, уйдёт к 2030 году, они снизятся на 4,2 миллиона", — заявила Баталина на Московском международном демографическом форуме "Демография и семейная политика – 2030: опора на традиционные ценности".

По её данным, более 48% рождений детей приходится на женщин в возрасте от 30 до 39 лет и 44% рождений — на женщин в возрасте от 20 до 29 лет (эта категория россиянок к 2030 году, наоборот, увеличится с 7,2 млн — до 7,9 млн).