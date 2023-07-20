В России раскрыли 99% убийств и покушений с начала года, это исторический максимум

Раскрываемость убийств и покушений на убийство с начала 2023 года в России достигла 99%, что является историческим максимумом. Статистику привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%", — уточнила Волк.

Она отметила и достижения органов следствия по раскрытию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев. В настоящее время в России раскрывается более 90% таких преступлений.

Согласно статистике МВД, в январе – мае 2023 года всего зарегистрировано 813,9 тысячи преступлений, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений зафиксирован в 38 регионах страны, снижение — в 47.