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20 июля, 12:00

В России раскрыли 99% убийств и покушений с начала года, это исторический максимум

МВД сообщило об историческом максимуме по раскрываемости убийств и покушений

Раскрываемость убийств и покушений на убийство с начала 2023 года в России достигла 99%, что является историческим максимумом. Статистику привела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%", — уточнила Волк.

Она отметила и достижения органов следствия по раскрытию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев. В настоящее время в России раскрывается более 90% таких преступлений.

Согласно статистике МВД, в январе – мае 2023 года всего зарегистрировано 813,9 тысячи преступлений, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений зафиксирован в 38 регионах страны, снижение — в 47.

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Речь идёт не только о новых преступлениях. В Якутии спустя 40 лет нашли неуловимого советского маньяка-педофила. Это произошло также в Якутии. По версии следствия, с 1983 по 1994 год обвиняемый в различных местах Ленского района убил трёх девочек, двух женщин и изнасиловал ещё одну несовершеннолетнюю.

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Следственный комитет Российской Федерации

Андрей Бражников
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