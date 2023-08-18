Интерпол в России никто не притеснял, заявили в МВД

МВД России заявило, что никоим образом не ограничивало деятельность Интерпола в России. Выводы об обратном появились из-за неверной трактовки приказа министерства от 31.03.2023 № 199. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Приказ <...> не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами – членами организации", — сказано в тексте.

Там отмечается, что Россия — полноправный член Интерпола, поэтому продолжит сотрудничать со всеми странами – членами организации в полном объёме. В частности, не прекращаются совместные действия в борьбе с преступностью, задержании разыскиваемых лиц, экстрадиции и так далее.