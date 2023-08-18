МВД ограничило полномочия Интерпола на территории России
МВД России ограничило полномочия Интерпола на территории нашей страны. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из документа, Интерпол больше не может вести в РФ оперативно-разыскную деятельность. Под запрет, в частности, попали прослушивание телефонов, контроль почты, а также наблюдение, обследование зданий. Отныне организации разрешается только проводить опросы и запрашивать информацию от российских правоохранительных органов, а также устанавливать личность интересующих её граждан.
Интерпол — крупнейшая международная полицейская организация, в состав которой входят 195 государств. Россия вступила в Интерпол в 1990 году. С 1996-го в структуре МВД работает Национальное центральное бюро Интерпола, которое занимается международным полицейским сотрудничеством по линии Интерпола.
Напомним, в 2022 году глава МВД Британии призвала Интерпол ограничить доступ РФ к системе организации. По её словам, к просьбе также присоединились коллеги из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Придумать, как исключить Россию из Интерпола, там не придумали, но схему отправки запросов для Москвы всё же изменили.
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