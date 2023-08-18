МВД ограничило полномочия Интерпола на территории России

Как следует из документа, Интерпол больше не может вести в РФ оперативно-разыскную деятельность. Под запрет, в частности, попали прослушивание телефонов, контроль почты, а также наблюдение, обследование зданий. Отныне организации разрешается только проводить опросы и запрашивать информацию от российских правоохранительных органов, а также устанавливать личность интересующих её граждан.