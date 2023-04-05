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5 апреля, 07:16

В Москве задержали одного из самых долго разыскиваемых Интерполом преступников

В Москве задержали мужчину, разыскиваемого Интерполом более 10 лет за нападение

<p>Эрнест Гаммер. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49851" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Эрнест Гаммер. Обложка © SHOT

В Москве задержан один из "самых разыскиваемых преступников в Европе" Эрнест Гаммер. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 40-летнего мужчину обнаружили благодаря камерам видеонаблюдения, после чего задержали на Волхонке.

Гаммер разыскивался за нападение с ножом на посетителя в ночном клубе Cathouse в Таллине, совершённое в августе 2010 года. Суд признал его виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью и приговорил к четырём годам лишения свободы, однако мужчина скрылся. Европол даже печатал фото Гаммера на почтовых открытках со словами: "Дорогой Эрнест, мы пытались тебя найти, но ты давно где-то находишься. Пожалуйста, свяжись с нами снова. С наилучшими пожеланиями, полиция".

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Отмечается, что Россия уже оповестила эстонских правоохранителей о задержании Гаммера.

Ранее во Франции арестовали 16 лет скрывавшегося от правосудия итальянского мафиози. Эдгардо Грего состоял в могущественной организации "Ндрангета", которая действует в Калабрии — на юге Италии. В 2006 году его приговорили к пожизненному.

Никита Никонов
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