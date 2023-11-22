Как маникюр влияет на ваше психическое здоровье — объясняют японские специалисты Девочки, просить деньги у мужа на ноготки стало проще! Оказалось, маникюр — вопрос не только эстетический, но и психологический. Рассказываем всё в подробностях в материале ниже. 22 ноября, 15:00 Shutterstock

В поисках способов поднять настроение и расслабиться многие из нас обращаются к различным методам и приёмам. Исследователи из Японии обнаружили, что одним из таких способов является посещение салона маникюра и беседа с матерью по маникюру, или нейл-мастером. По результатам их исследования, маникюр положительно влияет на психическое состояние женщин, принося им прилив положительных эмоций и сил, а также способствуя расслаблению и успокоению.

Исследование

Как маникюр влияет на психическое здоровье. Фото © Freepik / KamranAydinov

В рамках исследования, опубликованном в издании Frontiers in Psychology, участие в котором приняли 500 японок разного возраста и социального статуса, учёные выяснили, что посещение салона красоты оказывает яркий положительный эффект. Женщины, оценивая свои эмоции и состояние по шкале, отмечали прилив положительных эмоций, чувство внутренней силы и спокойствия.

Результат или сам процесс?

Оказалось, что важную роль играет не только результат маникюра в виде красивых ногтей, но и сам процесс, а именно общение с мастером по маникюру. Важно, чтобы разговор был лёгким и непринуждённым, а не глубоким и откровенным. Именно такой формат общения помогает женщинам снять напряжение, расслабиться и получить позитивный заряд.

Маникюр как забота о здоровье

Маникюр вместо похода к психологу. Фото © Shutterstock

Такие результаты исследования дают новую перспективу на понимание влияния маникюра на психическое здоровье. Теперь можно с уверенностью сказать, что посещение салона маникюра не только помогает заботиться о красоте своих ногтей, но и способствует улучшению психического состояния.

Это означает, что теперь можно смело просить у своего любимого деньги на маникюр, ведь этот поход к нейл-мастеру становится почти равноценным походу к психологу! Не только красивые ногти, но и стабильное ментальное состояние — вот зачем мы ходим на маникюр!

Авторы Сергей Трофимов