С природой шутки плохи, или 10 кадров, которые шокируют вас до глубины души Если вы до сих пор думаете, что человечество "победило" природу, то, кажется, пора пересмотреть свои взгляды. Собрали 10 фотографий, которые наглядно покажут, что наша планета нам только подыгрывает... До поры до времени. 23 ноября, 07:00 Reddit / KatzDeli, dragracedave

"Сегодня в Йоханнесбурге, ЮАР, был град. Сначала размером с мячи для гольфа, а потом вообще в форме коронавируса!" — Salty_Cracks.

Фото © Reddit / Salty_Cracks

Фото © Reddit / beanerSchnitzel

"Квадроцикл висит на линии электропередачи после рекордного наводнения в Восточной Австралии", — Mamalamadingdong.

Фото © Reddit / Mamalamadingdong

"Мощная песчаная буря в Монголии", — trillnoel.

Фото © Reddit / trillnoel

"Вот насколько сейчас холодно! Не выключайте обогреватели!" — britainunwrapped.

Фото © Reddit / britainunwrapped

"Листья стали разного цвета после того, как дерево раскололось во время урагана", — gkclones.

Фото © Reddit / gkclones

"Не к таким фидам Флориды мы все привыкли. Фотография изнутри урагана "Иэн", — dragracedave.

Фото © Reddit / dragracedave

"Поезжай на зиму в Испанию, говорили они. Будет солнечно, говорили они", — realbeats.

Фото © Reddit / realbeats

"В моём городе сейчас сильнейшие ураганы. Бедный парень сейчас скинул эту фотографию с подписью, как он рад, что сегодня не встал с первым будильником, а то умывался бы он совсем в других условиях", — jennthemermaid.

Фото © Reddit / jennthemermaid

"В это дерево ударила молния, и теперь оно пылает изнутри", — KatzDeli.

Фото © Reddit / KatzDeli

Авторы Сергей Трофимов