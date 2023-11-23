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С природой шутки плохи, или 10 кадров, которые шокируют вас до глубины души

Если вы до сих пор думаете, что человечество "победило" природу, то, кажется, пора пересмотреть свои взгляды. Собрали 10 фотографий, которые наглядно покажут, что наша планета нам только подыгрывает... До поры до времени.

23 ноября, 07:00

Reddit / KatzDeli, dragracedave

"Сегодня в Йоханнесбурге, ЮАР, был град. Сначала размером с мячи для гольфа, а потом вообще в форме коронавируса!" Salty_Cracks.

Фото © Reddit / Salty_Cracks

Фото © Reddit / Salty_Cracks

"Сила торнадо!" beanerSchnitzel.

Фото © Reddit / beanerSchnitzel

Фото © Reddit / beanerSchnitzel

"Квадроцикл висит на линии электропередачи после рекордного наводнения в Восточной Австралии", — Mamalamadingdong.

Фото © Reddit / Mamalamadingdong

Фото © Reddit / Mamalamadingdong

"Мощная песчаная буря в Монголии", — trillnoel.

Фото © Reddit / trillnoel

Фото © Reddit / trillnoel

"Вот насколько сейчас холодно! Не выключайте обогреватели!" britainunwrapped.

Фото © Reddit / britainunwrapped

Фото © Reddit / britainunwrapped

"Листья стали разного цвета после того, как дерево раскололось во время урагана", — gkclones.

Фото © Reddit / gkclones

Фото © Reddit / gkclones

"Не к таким фидам Флориды мы все привыкли. Фотография изнутри урагана "Иэн", — dragracedave.

Фото © Reddit / dragracedave

Фото © Reddit / dragracedave

"Поезжай на зиму в Испанию, говорили они. Будет солнечно, говорили они", — realbeats.

Фото © Reddit / realbeats

Фото © Reddit / realbeats

"В моём городе сейчас сильнейшие ураганы. Бедный парень сейчас скинул эту фотографию с подписью, как он рад, что сегодня не встал с первым будильником, а то умывался бы он совсем в других условиях", — jennthemermaid.

Фото © Reddit / jennthemermaid

Фото © Reddit / jennthemermaid

"В это дерево ударила молния, и теперь оно пылает изнутри", — KatzDeli.

Фото © Reddit / KatzDeli

Фото © Reddit / KatzDeli

9 ржавых фото, которые вас точно удивят, ведь на такое способна только природа

9 ржавых фото, которые вас точно удивят, ведь на такое способна только природа

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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