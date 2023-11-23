Соцсети против реальности: 10 блогеров вывели на чистую воду и показали, как они реально выглядят
Соцсети диктуют свои правила, как мы должны себя вести, как выглядеть... Список длинный. В попытках влезть в стандарты красоты некоторые пользуются фотокором так рьяно, что смешат всех вокруг. Смотрим самые абсурдные примеры.
Reddit / Thereisn0store
"Что запостила и что опубликовал мужчина справа", — audalp.
Фото © Reddit / audalp
"Без обработки она даже получше выглядит", — kei31-.
"Серьёзно?!" — fashionforever7.
Фото © Reddit / fashionforever7
"Что опубликовала блогерша и что запостили в аккаунте клиники", — saffron2sagе.
Фото © Reddit / saffron2sage
"Она довольно часто публикует видео, поэтому я не думал, что будет такая резкая разница", — Bowling_Cabbages.
Фото © Reddit / Bowling_Cabbages
"Какие фото у неё в профиле и как она выглядит на отмеченных", — Thereisn0store.
Фото © Reddit / Thereisn0store
"Эта девушка завоевала огромное количество поклонников, в основном мужчин и молодых девушек, из-за своей осиной талии. Недавно она выложила фотографии с фотосессии... А потом фотограф выложил оригиналы", — happymilfday.
Фото © Reddit / happymilfday
"Звёзды-близняшки в своём аккаунте и на фотографии, где их отметили", — TangerineBusy9771.
Фото © Reddit / TangerineBusy9771
"Соцсети и реальность", — kei31-.
"Что она постит у себя в соцсетях и как она выглядит на самом деле", — Wolfie1805.
Фото © Reddit / Wolfie1805