Соцсети против реальности: 10 блогеров вывели на чистую воду и показали, как они реально выглядят Соцсети диктуют свои правила, как мы должны себя вести, как выглядеть... Список длинный. В попытках влезть в стандарты красоты некоторые пользуются фотокором так рьяно, что смешат всех вокруг. Смотрим самые абсурдные примеры. 23 ноября, 05:00 Reddit / Thereisn0store

"Что запостила и что опубликовал мужчина справа", — audalp.

Фото © Reddit / audalp

"Без обработки она даже получше выглядит", — kei31-.

Фото © Reddit / kei31-

Фото © Reddit / fashionforever7

"Что опубликовала блогерша и что запостили в аккаунте клиники", — saffron2sagе.

Фото © Reddit / saffron2sage

"Она довольно часто публикует видео, поэтому я не думал, что будет такая резкая разница", — Bowling_Cabbages.

Фото © Reddit / Bowling_Cabbages

"Какие фото у неё в профиле и как она выглядит на отмеченных", — Thereisn0store.

Фото © Reddit / Thereisn0store

"Эта девушка завоевала огромное количество поклонников, в основном мужчин и молодых девушек, из-за своей осиной талии. Недавно она выложила фотографии с фотосессии... А потом фотограф выложил оригиналы", — happymilfday.

Фото © Reddit / happymilfday

"Звёзды-близняшки в своём аккаунте и на фотографии, где их отметили", — TangerineBusy9771.

Фото © Reddit / TangerineBusy9771

Фото © Reddit / kei31-

"Что она постит у себя в соцсетях и как она выглядит на самом деле", — Wolfie1805.

Фото © Reddit / Wolfie1805

Авторы Сергей Трофимов