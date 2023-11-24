5 признаков, по которым можно понять, что рядом тот самый

Как понять, что ваш любимый — тот самый, а не один из многих? Зачастую чёткого ответа на этот вопрос ни у кого нет. Выявили пять неочевидных признаков того, что ваш мужчина действительно заслуживает звания "моя судьба". Сейчас всё расскажем!

1. У вас одинаковые планы на будущее

5 веских доказательств, что этот мужчина — ваша судьба. Фото © Shutterstock

Вы вместе год или около того, флёр влюблённости уже рассеялся, но вам всё ещё интересно узнавать друг друга. Более того, вы думаете о совместном будущем и ваши представления о нём совсем не расходятся. Вам обоим хочется покорить Эверест, прыгнуть с банджи или создать большую семью с кучей детишек. Даже просто мечтать и ставить цели приятно именно с этим человеком. И совершенно неважно, на каком краю земли вы будете их реализовывать. Главное, что вместе.

2. Рядом с ним вы можете быть сама собой, не притворяясь

Ещё одна проверка: вы нравитесь ему такая, какая есть, без прикрас, статуса, внушительного счёта в банке и дорогих вещей. Если мужчина любуется вами по утрам, пока вы ещё не нанесли макияж и не облачились в эффектный наряд, значит, он действительно вас любит. Хотя некоторые девушки стесняются показываться перед кавалером "не при параде", они специально встают на час-два раньше, чтобы провести бьюти-ритуалы и к пробуждению благоверного выглядеть на все 100%. Это означает, что рядом с ними не тот человек, иначе бы они не стали притворяться и не пытались казаться лучше, чем есть.

3. Он вдохновляет вас на развитие и поддерживает

Как понять, что мужчина рядом — тот самый, и не ошибиться. Фото © Shutterstock

Очень мощный признак — это когда рядом с мужчиной вы растёте в профессиональной сфере, а не катитесь по наклонной или не стоите на месте. Растёт он — растёте и вы. Обычно работает именно таким образом, и на это необходимо обращать внимание. При этом хорошо, если он вас поддерживает вербально и искренне радуется свершениям. А теперь задумайтесь, насколько вы продвинулись в своих начинаниях в течение своих нынешних отношений? Не забросили ли вы то, к чему так долго шли, ради своего единственного? Мужчина, тянущий вниз, вам не нужен!

4. Он всегда говорит, что вы прекрасны

Как понять, что парень ваша судьба? Прислушаться к нему! "Удивительная", "красивая", "чудесная", "очаровательная" — все эти слова в ваш адрес. И вы знаете, что он действительно так думает! Его горящие глаза, нежные руки и тёплые слова не могут врать, верно? Неважно, спортивные брюки на вас или роскошное платье — для него вы всегда выглядите великолепно! Это дорогого стоит, берегите такого мужчину и не выпускайте из обнимашек.

5. Вы не хотите в нём ничего изменить

Как понять, что парень — твоя судьба. Фото © Shutterstock

Нет ничего плохого в том, чтобы любить человека за его достоинства. Однако при условии, что вас не раздражают в мужчине его недостатки (вы даже находите их милыми) и вы не хотите ничего в нём исправлять. В таком случае вы совпадаете с ним на сто процентов. Должно быть, он в чём-то даже похож на вас или дополняет, делая только лучше. Помните: человек, любящий по-настоящему, становится отражением ваших лучших качеств.