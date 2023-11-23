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Так вот почему в Петербурге такая странная нумерация квартир, а вы и не знали

Почему на первом этаже находится квартира № 150, а на третьем — № 8? У изюминки счисления квартир в старых домах Северной столицы есть вполне логичное объяснение.

23 ноября, 06:00

Shutterstock

Те, кто пытался найти квартиру по нужному адресу в старом доме Петербурга, знают, что порой это сделать не просто сложно, а архисложно. Обычная логика тут не работает, потому что номера квартир могут идти не по порядку и можно блуждать битый час, прежде чем обнаружить искомое. Почему так и какой смысл в этой белиберде?

Так было всегда?

Дореволюционные дома относятся к двум типам зданий: доходный дом или особняк. Фото © Shutterstock

Дореволюционные дома относятся к двум типам зданий: доходный дом или особняк. Фото © Shutterstock

Дело в том, что все эти дома были построены ещё в дореволюционное время. И тогда нумерация квартир была самой обычной, хотя количество помещений было намного меньше. Дореволюционные дома относятся к двум типам зданий: доходный дом или особняк. В первом случае были квартиры, правда, начиная со второго этажа, откуда их и считали. Первый этаж обычно занимали хозяйственные помещения, дворницкая, которые не нумеровались. Во втором случае вообще квартир не существовало, так как весь огромный дом являлся собственностью одного человека. После революции ситуация изменилась.

А что тогда после революции?

После революции жильё стало уплотняться — квартиры в доходных домах превращались в коммунальные. Фото © Shutterstock

После революции жильё стало уплотняться — квартиры в доходных домах превращались в коммунальные. Фото © Shutterstock

После революции жильё стало уплотняться — квартиры в доходных домах превращались в коммунальные. Уплотнение подразумевало подселение бедноты в богатые квартиры с разделением площади по социальным нормам. Так из одной большой квартиры делали или коммуналку, или несколько отдельных с выходами в парадный подъезд или на чёрную лестницу.

Получалось от четырёх до пяти коммуналок. Соответственно, менялись номера на них, да и первый этаж, который ранее был нежилым, перестраивался под квартиры, а значит, появлялись новые цифры. Тут-то система и ломалась. Прежний номер квартиры сохранялся (например, № 2 на первом этаже), а к нему на этаж добавлялось ещё несколько квартир с новыми, неповторяющимися номерами (например, 49, 50, 51, 52). Так и стали жить, привыкая, что внизу на табличке сначала желательно разобраться, по какой лестнице и на какой этаж надо идти, чтобы попасть в нужную квартиру.

А потом что?

В 90-е же начался обратный процесс: коммуналки расселяли и из них стали вырастать большие квартиры. Фото © Shutterstock

В 90-е же начался обратный процесс: коммуналки расселяли и из них стали вырастать большие квартиры. Фото © Shutterstock

В 90-е же начался обратный процесс: коммуналки расселяли и из них стали вырастать большие квартиры. Таким образом, квартиры № 49, 50, 51, 52 перестали существовать. На этаже остались № 2 и 48. Спросите, почему же разные лестницы, а номера квартир почти совпадают. У любого уважающего себя доходного дома было две лестницы: парадная и чёрная (для прислуги), обе вели в одни и те же квартиры. Возможно, в этом доме вход в квартиры с одной стороны просто-напросто заколочен.

Вот так сложилась традиция, которую, кажется, никто менять не собирается. Видимо, эта какая-то философская черта петербуржцев. В этой жизни всё ещё может не раз поменяться. Поэтому не стоит из-за таких мелочей все квартиры каждый раз заново перенумеровывать.

10 примеров идеального ремонта, когда люди без помощи строителей переделывали свои дома

10 примеров идеального ремонта, когда люди без помощи строителей переделывали свои дома

Авторы
Виктория Дитрих
Виктория Дитрих

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