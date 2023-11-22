Криминальный выкидыш или настоящий инопланетянин: Кем на самом деле был кыштымский карлик LIFE провёл расследование и подготовил спецпроект о кыштымском инопланетянине Алёшеньке. 22 ноября, 13:55 Кыштымский карлик. Обложка © Wikipedia / Скриншот с видео, снятого в 1996 году следователем Кыштымского РОВД

В мире растёт тренд на инопланетных существ. NASA и Пентагон регулярно рассказывают о встрече с "неопознанными аномальными явлениями", а буквально в 2023 году бывшие американские военнослужащие признались: на самом деле инопланетные технологии существуют и тщательно скрываются от общественности.

В сентябре 2023 года в Конгрессе Мексики слушалось дело об НЛО. Мексиканский уфолог представил мировому сообществу два трупа, которые, по его мнению, некогда могли быть пришельцами.

В связи с повышенным интересом СМИ и общества к аномальным инопланетным явлениям журналисты LIFE вспомнили историю, которая произошла в России задолго до всех этих событий, в 1996 году. Жительница Челябинской области Тамара Васильевна Просвирина обнаружила возле своего дома странного вида существо. Кыштымский карлик, как его назвали впоследствии, или инопланетянин Алёшенька, вызвал пересуды соседей и неоднозначную реакцию местных жителей.

Кыштымский карлик. Фото © Wikipedia / Скриншот с видео, снятого в 1996 году следователем Кыштымского РОВД

Спустя более 20 лет журналисты LIFE встретились и пообщались с очевидцами той истории, чтобы пролить свет на не разгаданную по сей день тайну. По словам бывшего следователя Кыштымского УВД Евгения Мокичева, говорить о генетических экспертизах и подобных исследованиях в девяностые было невозможно. Руководство Евгения Михайловича не позволило официально зарегистрировать рапорт:

"Вот представьте, два молодых парня, как они могут провести генетическую экспертизу? 90-е годы, какие генетические экспертизы могут быть? Но тут проблема-то не в этом, всё было бы нормально, если бы у нас начальник разрешил бы зарегистрировать рапорт. А нас просто выставили, выговор нам сделали, начальника нашего взгрели за то, что мы этим делом занялись. Мы говорим: "Так надо разобраться, что это такое. Может, это криминальный выкидыш или ещё что". "У вас свои дела, занимайтесь своим делом". А если бы официально зарегистрировали рапорт, то сразу можно было бы провести любую экспертизу уже за государственный счёт. Хоть генетическую, хоть химическую, хоть наркологическую, хоть какую".

Однако в ходе работы над проектом журналистам всё же удалось узнать, как выглядел кыштымский карлик. Владимир Бендлин, напарник Евгения Михайловича, подробно описал найдёныша:

"Череп у него очень такой продолговатый, остроконечный, как кувшинка, сложенный из лепестков. Напоминает будённовский шлем, если смотреть в фас, а если в профиль, то он с большим таким, огромным затылком, в общем-то, несвойственным вроде человеку. Даже при отклонениях. И поверху идёт гребень, а спереди киль идёт через лоб. Там, где нос должен быть, носа нет, ушных раковин нет, глазницы большие, расположены прямо над верхней челюстью. Лобная доля преобладает над лицевой, чуть ли не в три раза больше, нижняя челюсть отсутствует, ручки скрещённые, одна на другую положенные, и он иссушен так, что трудно на нём что-то определить".

Кем на самом деле был инопланетянин Алёшенька, что об этом думают очевидцы и свидетели той загадочной истории, читайте в спецпроекте LIFE "Инопланетянин Алёшенька: вся правда о кыштымском карлике".

Авторы Александр Бочаров