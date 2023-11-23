10 ушастых фото странных питомцев, которых вы точно захотите забрать к себе домой

Если учитывать, что вся милота питомцев хранится в их ушках на макушке, то, очевидно, герои сегодняшней подборки — рекордсмены всякого рода очаровательности. Собрали 10 фото пушистиков, которые вас точно в себя влюбят.