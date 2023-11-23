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10 ушастых фото странных питомцев, которых вы точно захотите забрать к себе домой

Если учитывать, что вся милота питомцев хранится в их ушках на макушке, то, очевидно, герои сегодняшней подборки — рекордсмены всякого рода очаровательности. Собрали 10 фото пушистиков, которые вас точно в себя влюбят.

23 ноября, 16:00

Reddit / coral225 / tree_dweller

"Трёхмесячный кролик моего друга", — monkeyboysam.

Фото © Reddit / monkeyboysam

Фото © Reddit / monkeyboysam

"Ушастая летучая мышь", — remotectrl.

Фото © Reddit / remotectrl

Фото © Reddit / remotectrl

"На его ушах держится весь этот маленький домик", — DjinnTheFennecFox.

Фото © Reddit / DjinnTheFennecFox

Фото © Reddit / DjinnTheFennecFox

"У моего нового котёнка такие большие уши!" coral225.

Фото © Reddit / coral225

Фото © Reddit / coral225

"Куча ушей!" hdofu.

Фото © Reddit / hdofu

Фото © Reddit / hdofu

"Мы всегда думали, что он догонит свои ушки... Но нет", — oldtupperWare.

Фото © Reddit / oldtupperWare

Фото © Reddit / oldtupperWare

"У неё ушки уже на макушке", — beastman99.

Фото © Reddit / beastman99

Фото © Reddit / beastman99

"Уши развесили", — rockingchairranchcattle.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rockingchairranchcattle

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rockingchairranchcattle

"А люди продолжают говорить, что он вырастет — и всё станет пропорционально", — tree_dweller.

Фото © Reddit / tree_dweller

Фото © Reddit / tree_dweller

"Какой длинный мальчик!" belugawilin.

Фото © Reddit / belugawilin

Фото © Reddit / belugawilin

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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