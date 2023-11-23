10 ушастых фото странных питомцев, которых вы точно захотите забрать к себе домой
Если учитывать, что вся милота питомцев хранится в их ушках на макушке, то, очевидно, герои сегодняшней подборки — рекордсмены всякого рода очаровательности. Собрали 10 фото пушистиков, которые вас точно в себя влюбят.
Reddit / coral225 / tree_dweller
"Трёхмесячный кролик моего друга", — monkeyboysam.
Фото © Reddit / monkeyboysam
"Ушастая летучая мышь", — remotectrl.
Фото © Reddit / remotectrl
"На его ушах держится весь этот маленький домик", — DjinnTheFennecFox.
Фото © Reddit / DjinnTheFennecFox
"У моего нового котёнка такие большие уши!" — coral225.
Фото © Reddit / coral225
"Куча ушей!" — hdofu.
Фото © Reddit / hdofu
"Мы всегда думали, что он догонит свои ушки... Но нет", — oldtupperWare.
Фото © Reddit / oldtupperWare
"У неё ушки уже на макушке", — beastman99.
Фото © Reddit / beastman99
"Уши развесили", — rockingchairranchcattle.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rockingchairranchcattle
"А люди продолжают говорить, что он вырастет — и всё станет пропорционально", — tree_dweller.
Фото © Reddit / tree_dweller
"Какой длинный мальчик!" — belugawilin.
Фото © Reddit / belugawilin