10 фото из СССР, которые доказывают, что "мама" — первое слово в каждой судьбе, несмотря на эпохи
В последнее воскресенье каждого ноября в России праздную День мамы. В Советском Союзе такого праздника ещё не было, но мамы... мамочки были всегда! Собрали 10 архивных кадров, которые напомнят вам, какими они были, советские мамули.
Даже в СССР, когда государство брало на себя воспитание подрастающего поколения, мамы всё равно были самыми главными людьми в каждой судьбе. Эти десять фотографий из СССР являются свидетельством того, что "мама" — первое слово, которое звучит в сердцах людей, несмотря на эпохи.
Октябрь 1958 г. Мать с ребёнком.
СССР: мамы и их значимость в каждой судьбе. Фото © ТАСС
Июнь 1964 г. Москва. Первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова и её супруг космонавт Андриян Григорьевич Николаев с новорождённой дочерью.
История материнской любви: 10 фотографий из СССР, которые трогают до глубины души. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев
Май 1967 г. СССР. Таджикская ССР. Мама с дочкой.
"Мама" — первое слово: 10 трогательных фотографий из СССР. Фото © ТАСС
Июнь 1972 г. Москва. Мать с ребёнком на территории детской больницы имени Н.Ф. Филатова.
Взгляд в прошлое: 10 фотографий из СССР о роли матери в жизни людей. Фото © ТАСС / Пётр Носов
Декабрь 1975 г. Иваново. Передовик производства ткачиха Валентина Афанасьевна Андрухова и её дочери Алла и Наталья в своей квартире.
10 фото из СССР, доказывающих, что "мама" — первое слово в каждой судьбе. Фото © ТАСС / Исаак Дынин
Сентябрь 1979 г. Иваново. Герой Социалистического Труда ткачиха Валентина Николаевна Голубева и сын Павел во время беседы в домашней обстановке.
Как эти 10 фотографий из СССР подтверждают, что мамы — прежде всего. Фото © ТАСС / Исаак Дынин, Валерий Христофоров
Август 1982 г. Ленинград. На Дворцовой площади.
"Мама" — первое слово: 10 потрясающих фотографий из СССР. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
Июнь 1984 г. Москва. Пациенты Центра здоровья и материнства: молодая мама-москвичка Наталья Качанова и её дочка Лена.
Важность материнской любви: 10 фотографий из СССР, которые это подтверждают. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин
Сентябрь 1986 г. СССР. Крымская область. Посетители во время прогулки по Никитскому ботаническому саду в посёлке городского типа Ботаническое.
Фотографии советских мам. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Кавашкин
Август 1987 г. Ленинград. Первоклассник Артём Васильев и его мама Любовь Владимировна на городском школьном базаре.
Какими были мамы в Советском Союзе? Фото © ТАСС / Иван Куртов
Эти фотографии из СССР являются убедительным доказательством того, что "мама" — первое слово в каждой судьбе, несмотря на эпохи. Времена меняются, но любовь и забота матерей остаются неизменными.
© ТАСС / Григорий Калачьян, Александр Овчинников