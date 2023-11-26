10 фото из СССР, которые доказывают, что "мама" — первое слово в каждой судьбе, несмотря на эпохи

Даже в СССР, когда государство брало на себя воспитание подрастающего поколения, мамы всё равно были самыми главными людьми в каждой судьбе. Эти десять фотографий из СССР являются свидетельством того, что "мама" — первое слово, которое звучит в сердцах людей, несмотря на эпохи.

Октябрь 1958 г. Мать с ребёнком.

СССР: мамы и их значимость в каждой судьбе. Фото © ТАСС

Июнь 1964 г. Москва. Первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова и её супруг космонавт Андриян Григорьевич Николаев с новорождённой дочерью.

История материнской любви: 10 фотографий из СССР, которые трогают до глубины души. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Май 1967 г. СССР. Таджикская ССР. Мама с дочкой.

"Мама" — первое слово: 10 трогательных фотографий из СССР. Фото © ТАСС

Июнь 1972 г. Москва. Мать с ребёнком на территории детской больницы имени Н.Ф. Филатова.

Взгляд в прошлое: 10 фотографий из СССР о роли матери в жизни людей. Фото © ТАСС / Пётр Носов

Декабрь 1975 г. Иваново. Передовик производства ткачиха Валентина Афанасьевна Андрухова и её дочери Алла и Наталья в своей квартире.

10 фото из СССР, доказывающих, что "мама" — первое слово в каждой судьбе. Фото © ТАСС / Исаак Дынин

Сентябрь 1979 г. Иваново. Герой Социалистического Труда ткачиха Валентина Николаевна Голубева и сын Павел во время беседы в домашней обстановке.

Как эти 10 фотографий из СССР подтверждают, что мамы — прежде всего. Фото © ТАСС / Исаак Дынин, Валерий Христофоров

Август 1982 г. Ленинград. На Дворцовой площади.

"Мама" — первое слово: 10 потрясающих фотографий из СССР. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Июнь 1984 г. Москва. Пациенты Центра здоровья и материнства: молодая мама-москвичка Наталья Качанова и её дочка Лена.

Важность материнской любви: 10 фотографий из СССР, которые это подтверждают. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Сентябрь 1986 г. СССР. Крымская область. Посетители во время прогулки по Никитскому ботаническому саду в посёлке городского типа Ботаническое.

Фотографии советских мам. Фото © ТАСС / Константин Дудченко, Борис Кавашкин

Август 1987 г. Ленинград. Первоклассник Артём Васильев и его мама Любовь Владимировна на городском школьном базаре.

Какими были мамы в Советском Союзе? Фото © ТАСС / Иван Куртов