5 ошибок при выборе штор, которые совершают все, портя весь интерьер Если вы думаете, что идеальные занавески — только хорошая ткань и красивый прочный карниз, то это далеко не так. Что ещё нужно учитывать, чтобы правильно "одеть" окна своей квартиры? 23 ноября, 17:00 Как выбрать шторы? Фото © Shutterstock

Шторы — один из наиболее важных элементов декора. От них зависят завершённость интерьера, уют и комфорт в комнате, форма и размер пространства, общее впечатление от обстановки. Именно поэтому выбор штор — непростая задача и довольно ответственное дело. Давайте разберёмся по порядку со всеми ошибками и нюансами.

1. Ошибка в выборе плотности ткани

Ошибки, которые совершают многие при выборе штор. Фото © Shutterstock

Покупая занавески впервые, человек, скорее всего, обратит внимание не на качество или плотность ткани, а на рисунок и цвет. В итоге шторы не выполняют свою главную функцию — защиту от солнечного света. Гардина может идеально вписываться в интерьер, подходить по цветовой гамме и размеру окна, но не блокировать лучи солнца по утрам. Или же шторы и вовсе не пропускают свет, что создаёт полумрак в комнате.

2. Неправильный цвет

Специалисты рекомендуют начинать с выбора цвета штор. Правильный оттенок задаёт нужное настроение всему интерьеру, делая его целостным и гармоничным. Здесь есть несколько правил. Вот самые важные: Стены и текстиль не должны сливаться, допускается разница минимум в один тон, но лучше выдержать разбег в два-три тона.

Не перебарщивайте с орнаментами и узорами: если стены с рисунком, то ткань лучше взять однотонную.

Учитывайте обивку мебели и элементы декора: шторы в том же цвете будут создавать единую гармоничную композицию.

Монохромный интерьер стоит разбавлять ярким текстилем.

Не забывайте про габариты комнаты: занавески с поперечным принтом расширяют комнату, с вертикальным визуально увеличивают высоту потолков, также тёмная ткань способна зрительно уменьшить пространство, а светлая — увеличить.

3. Нехватка освещения

Ошибки при выборе штор. Фото © Shutterstock

Шторы блэкаут — это удачное решение для людей, отсыпающихся днём. Но плотные шторы — вариант исключительно для спальни. В других помещениях из-за них придётся жить в полутьме. Нужно рационально подходить к вопросу подбора штор. Для гостиной, если она не используется как постоянное спальное место, можно совсем отказаться от портьер либо выбрать димаут, через которые проникает рассеянное освещение, уютное и комфортное для восприятия.

4. Неправильно выбранные ширина и длина

К этой ошибке нередко приводит желание сэкономить. Но на практике оказывается, что никакой экономии не получилось, наоборот, деньги потрачены зря. Слишком узкие полотнища штор могут выглядеть на окне неорганично, а при зашторивании и вовсе не сойтись, оставив просвет. Шторы неправильно подобранной длины либо лежат на полу, создавая неудобство, либо нижний край находится слишком высоко. В первом случае комплект выглядит небрежно, во втором — создаёт ощущение, что на достойный вариант не хватило ткани.

5. Несоответствие тюля и штор

Какие самые частые ошибки совершают люди при выборе занавесок. Фото © Shutterstock

Иногда тюль и шторы очень плохо смотрятся вместе. Если тюль выполнен из плотного материала, а занавески практически соответствуют ему по плотности, то интерьер будет перегружен — такой дисбаланс текстур. Тюль должен быть легче занавесок. Лучше покупать полный комплект сразу: и тюль, и гардины. В комнатах, которые постоянно освещены солнечным светом, достаточно повесить тюль или лёгкие занавески.

В интерьере шторы играют важнейшую роль. Они создают уют, вытягивают параметры комнаты, приподнимая потолки для зрительного восприятия, создают камерную атмосферу и дополняют отделку в помещении. Если не совершать ошибки, описанные выше, можно наслаждаться эстетичным интерьером квартиры долгое время.

Авторы Виктория Дитрих