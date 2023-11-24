В СССР многие блюда производились по ГОСТу, поэтому гуляш в Москве, Ленинграде или Новосибирске был практически одинаково вкусным, так как готовился по единой рецептуре. Раскрываем карты!

Стал известен секретный рецепт того самого гуляша с подливкой как из столовой СССР

Существует огромное множество рецептов гуляша, каждый хорош по-своему. Но всегда, приступая к его готовке, вспоминается тот самый вкус из столовой СССР, который очень хочется повторить. Да, это одно из тех блюд нашего советского детства, которые гарантированно вызывают ностальгию. Многие помнят его ещё по детскому садику. С гречкой или пюрешкой. Так в чём же секрет рецепта этого вкусного мясного блюда?

Список ингредиентов для того самого гуляша

Секретный рецепт гуляша с подливой по ГОСТу. Фото © Shutterstock

Чтобы приготовить гуляш с подливой по ГОСТу как в советской столовой, вам понадобится:

Как приготовить знаменитый советский гуляш?

Шаг № 1. Говядину нарежьте на кусочки, обжарьте на растительном масле (в идеале — до корочки), добавьте лук полукольцами, слегка обжарьте вместе ещё минут семь.

Шаг № 2. Складываем в кастрюльку и добавляем воды в два раза больше объёма мяса.

Шаг № 3. Отдельно в сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте её до орехового аромата.

Шаг № 4. Добавляем томатную пасту и мешаем ещё около минуты.

Шаг № 5. Разбавьте ещё водичкой и размешайте, чтобы не было комочков.

Шаг № 6. Добавьте к мясу, посолите, поперчите и тушите на медленном огне около 1,5 часа. За это время говядина станет нежной, а подлива — нужной консистенции.

Шаг № 7. За десять минут до готовности кидаем лавровый лист и проверяем на соль/перец.

Время приготовления: 1 час 30 мин. на четыре порции.