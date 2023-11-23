Бывший советник Обамы взят под стражу из-за расистских высказываний

Бывший глава Совета национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Стюарт Селдовиц задержан в Нью-Йорке. Причина тому — его неоднократные расистские высказывания. Об этом передаёт газета New York Post.

Речь идёт о ряде видеозаписей, опубликованных в Сети. На них Селдовиц выкрикивает антипалестинские высказывания в сторону продавца в Нью-Йорке Ислама Мустафы, называя его террористом. Причём, пишет издание, Селдовиц делал так не один, а несколько раз, возвращаясь к этому киоску и оскорбляя мужчину.

"Мы хотим подать на него в суд за преследование и разжигание ненависти. Я считаю, что это разжигание ненависти, а не свобода слова", — цитирует газета Мустафу.