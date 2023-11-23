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23 ноября, 04:10

Бывший советник Обамы взят под стражу из-за расистских высказываний

NY Post: В США задержали экс-советника Обамы из-за антипалестинских высказываний

<p>Экс-советник Белого дома Стюарт Селдовиц. Обложка © X /<a href="https://twitter.com/stopzionisthate/status/1727478395695403441" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> stopzionisthate</a></p>

Экс-советник Белого дома Стюарт Селдовиц. Обложка © X / stopzionisthate

Бывший глава Совета национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Стюарт Селдовиц задержан в Нью-Йорке. Причина тому — его неоднократные расистские высказывания. Об этом передаёт газета New York Post.

Речь идёт о ряде видеозаписей, опубликованных в Сети. На них Селдовиц выкрикивает антипалестинские высказывания в сторону продавца в Нью-Йорке Ислама Мустафы, называя его террористом. Причём, пишет издание, Селдовиц делал так не один, а несколько раз, возвращаясь к этому киоску и оскорбляя мужчину.

"Мы хотим подать на него в суд за преследование и разжигание ненависти. Я считаю, что это разжигание ненависти, а не свобода слова", — цитирует газета Мустафу.

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А вот американская актриса и обладательница премии "Оскар" Сьюзан Сарандон, наоборот, оскандалилась из-за своей пропалестинской позиции. Она участвовала в соответствующем митинге, проводившемся в Нью-Йорке.

Анатолий Симоненко
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