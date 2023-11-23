Оскароносная актриса лишилась контракта в Голливуде из-за поддержки Палестины

Известная американская актриса и обладательница премии "Оскар" Сьюзан Сарандон попала в скандал. Как передаёт портал Page Six, голливудское агентство United Talent Agency (UTA) разорвало с ней контракт из-за высказываний в ходе пропалестинского митинга в Нью-Йорке.

"Сейчас многие люди боятся быть евреями и начинают ощущать, что значит быть мусульманином в этой стране", — заявила оскароносная актриса во время политической акции.

Журналисты рассказали, что подобные заявления артистки привели общественность в ярость и крайне задели чувства некоторых сотрудников голливудской компании UTA. В связи с этим, по данным портала, агентство прекратило длившееся почти 10 лет (с 2014 года) сотрудничество.

Сьюзан Сарандон известна по ролям в таких картинах, как "Давайте потанцуем", "Иствикские ведьмы", "Порочная страсть", "Облачный атлас" и многих других. За работу в фильме "Мертвец идёт" актриса была удостоена премии "Оскар" за лучшую женскую роль.