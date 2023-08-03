Актриса Сьюзен Сарандон: НАТО давно вышла из-под контроля
Актриса Сьюзен Сарандон. Фото © ТАСС / EPA / Quique Garcia
НАТО, вышедшей из-за под контроля, уже давно следует начать мирные переговоры по Украине. Об этом заявила известная американская актриса и обладательница многочисленных кинопремий Сьюзен Сарандон, прибывшая в Италию для участия в кинофестивале в Катандзаро.
"Учитывая то, что я пацифистка, я считаю, что НАТО вышла из-под контроля, в то время как она должна начать дипломатические переговоры", — приводит её слова итальянская газета il Messaggero.
Эта война началась ещё задолго до начала российской спецоперации — с нарушения Минских соглашений, подчеркнула героиня фильмов "Тэмми", "Мачеха" и "Стукач". При этом она отметила, что концом боевых действий может быть лишь дипломатия.
Кстати, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит никаких предпосылок к мирному урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю позицию киевского режима. По его словам, Незалежная на самом деле не хочет мира, её используют в качестве инструмента в войне коллективного Запада с Россией.