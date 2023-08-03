НАТО, вышедшей из-за под контроля, уже давно следует начать мирные переговоры по Украине. Об этом заявила известная американская актриса и обладательница многочисленных кинопремий Сьюзен Сарандон, прибывшая в Италию для участия в кинофестивале в Катандзаро.

"Учитывая то, что я пацифистка, я считаю, что НАТО вышла из-под контроля, в то время как она должна начать дипломатические переговоры", — приводит её слова итальянская газета il Messaggero.

Эта война началась ещё задолго до начала российской спецоперации — с нарушения Минских соглашений, подчеркнула героиня фильмов "Тэмми", "Мачеха" и "Стукач". При этом она отметила, что концом боевых действий может быть лишь дипломатия.