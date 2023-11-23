Бари Алибасова кладут на срочную операцию из-за опухоли в самом сокровенном месте
SHOT: У Бари Алибасова обнаружили опухоль в паху
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время предстоит перенести срочную операцию из-за опухоли в репродуктивной системе. По данным SHOT, сантиметровую кисту у 76-летнего создателя группы "На-на" выявили после жалоб на боль в паху.
Предварительно, образование не злокачественное, однако во избежание рисков операцию было принято проводить в экстренном порядке.
В отличие от старой истории с "Кротом", пиар-менеджеры Бари Алибасова этот недуг не афишируют. Напомним, летом 2019 года продюсера госпитализировали после того, как он выпил вышеназванную жидкость для очистки труб. Алибасов получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, после чего лечился в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Из-за инцидента он даже решил отсудить у производителя "Крота" и "Ашана" нехилую компенсацию — сто миллионов рублей.