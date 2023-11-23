Молдавский политик Ренато Усатый попросил лишить его гражданства России

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый решил отказаться от второго гражданства и вернуть российский паспорт. Об этом сообщает местный портал Noi.md.

С 2020 года предприниматель находится в розыске за незаконный вывод средств из России. Как рассказал сам Усатый, в 2018 году он сотрудничал со страной и якобы "секретным" указом получил гражданство для себя и своей семьи. Теперь же бизнесмен передумал и решил окончательно разорвать отношения с Россией, которую когда-то ограбил. По данным следствия, в период 2013–2014 годов Усатый в составе международного преступного сообщества вывел незаконным путём из нашей страны миллиарды рублей через молдавский банк Moldindconbank.

"Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами этой страны", — заявил он.

Также известно, что в собственности Усатого есть несколько объектов недвижимости. Их дальнейшая судьба, после того как молдавский бизнесмен лишится гражданства РФ, остаётся неизвестной.