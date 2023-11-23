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23 ноября, 08:18

Молдавский политик Ренато Усатый попросил лишить его гражданства России

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый решил отказаться от второго гражданства и вернуть российский паспорт. Об этом сообщает местный портал Noi.md.

С 2020 года предприниматель находится в розыске за незаконный вывод средств из России. Как рассказал сам Усатый, в 2018 году он сотрудничал со страной и якобы "секретным" указом получил гражданство для себя и своей семьи. Теперь же бизнесмен передумал и решил окончательно разорвать отношения с Россией, которую когда-то ограбил. По данным следствия, в период 2013–2014 годов Усатый в составе международного преступного сообщества вывел незаконным путём из нашей страны миллиарды рублей через молдавский банк Moldindconbank.

"Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами этой страны", заявил он.

Также известно, что в собственности Усатого есть несколько объектов недвижимости. Их дальнейшая судьба, после того как молдавский бизнесмен лишится гражданства РФ, остаётся неизвестной.

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Напомним, что организаторами группировки, в которую входил Усатый, были экс-лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон. Плахотнюк после возбуждения уголовного дела нашёл убежище в Великобритании, а после был заочно арестован Тверским судом Москвы. МВД РФ также предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому, который проходит соучастником по этому уголовному делу.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
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