Как выгодно закрыть ипотеку досрочно Многие россияне берут ипотеку на долгий срок, но планируют погасить её досрочно. Как это сделать с максимальной выгодой? 23 ноября, 21:42 Есть несколько вариантов досрочного погашения ипотеки. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Когда выгодно гасить ипотеку досрочно

Выгода от досрочного погашения зависит в первую очередь от оставшегося срока ипотеки. Чем ближе к концу выплат, тем менее выгодно полностью выплачивать кредит. Снизить общий объём переплаты особенно актуально в течение первой трети срока кредита.

Дело в том, что банки придерживаются схемы аннуитетных платежей. В этом случае заёмщик сначала преимущественно погашает проценты, а не само тело кредита. Чем ближе к концу срока выплат, тем меньше доля процентов в выплатах. Таким образом, незадолго до срока окончания кредита порой и не имеет смысла гасить его досрочно. В ряде случаев накопившиеся деньги бывает выгоднее положить в банк под процент, а ипотеку гасить по графику.

Какие есть варианты досрочного погашения ипотеки

Есть несколько вариантов досрочного погашения: полное или частичное. Можно сокращать размер ежемесячного платежа, срок ипотеки или же объединять эти две схемы. Чтобы выбрать подходящий вариант, заёмщик должен понять, что для него важнее — выплатить в конечном итоге меньше денег банку или же просто снизить сумму ежемесячного платежа.

Сокращение срока кредитования — самый выгодный вариант для минимизации суммы переплаты. В результате в составе ежемесячного платежа увеличивается часть, которая идёт на погашение основного долга, и уменьшается доля процентов. Затем погашение происходит динамичнее, ведь на меньшую сумму начисляется меньше процентов, а переплата уменьшается.

Другой вариант — уменьшение платежа и сохранение срока. После этого остаток основного долга растягивается на оставшийся срок. График платежей перестраивается таким образом, что большая часть ежемесячных выплат идёт на погашение процентов, а меньшая приходится на основной долг. Такая схема подходит тем людям, для кого важно снизить бремя ежемесячного платежа.

Есть ещё и комбинированная схема. Она представляет собой чередование сокращения срока и размера платежа. Таким образом, устанавливаются срок и платёж максимально комфортные для клиента.

Что нужно сделать для досрочного погашения ипотеки

Перед тем как внести досрочный платёж, нужно обязательно уведомить банк. Обычно подаётся заявление о полном досрочном или частичном погашении кредита. При частичном погашении в большинстве банков заявление можно подать через мобильное приложение или интернет-банк.

Стоит учесть, что без заявления перечисленная сумма просто поступает на кредитный счёт. С него будут списываться ежемесячные платежи по графику, и переплата совсем не уменьшится.

При полном досрочном погашении ипотеки заёмщик подаёт в банк заявление. Банк рассчитывает нужную для этого сумму вместе с процентами на дату погашения. После этого заёмщик кладёт деньги на счёт, а банк в определённый день списывает сумму долга и закрывает ипотечный кредит. Как правило, это происходит в дату следующего ежемесячного платежа. После выплаты кредита желательно взять у банка справку о полном погашении задолженности.

Авторы Нина Важдаева