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23 ноября, 14:43

Заводчица ежей раскрыла секреты колючих питомцев, которые нужно знать до того, как их завести

Заводчица Дюпрэ: Одна из особенностей ежей — ночной образ жизни

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Если есть мысль о приручении ежа, не стоит бежать за колючим клубочком в лес, потому что зверёк может оказаться разносчиком болезней или владельцем агрессивного характера, который совершенно не приучен к дружбе с человеком. Для домашних условий была выведена специальная порода — карликовый африканский ёжик.

"Вот такие ёжики в природе не встречаются, это точно домашнее животное, оно чётко выведено для человека", — рассказала заводчик экзотических животных Тамара Дюпрэ телеканалу "Санкт-Петербург".

По её словам, чтобы не ходить покусанным, а находиться в безопасности, нужно учить язык тела своего питомца и понимать, что, если он свернулся в клубочек, значит, недоволен излишним вниманием, а если вытягивает лапки и подставляет живот — гладить можно и даже нужно.

Кроме того, по словам специалиста, питаются ежи насекомыми. Заводчица рассказала, что они бывают сухие, свежие и замороженные. Также колючие питомцы любят мясо: говядину, индейку и курицу, добавила эксперт.

Ещё одна особенность ежей — ночной образ жизни. Поэтому, по словам Дюпрэ, заводя такого необычного питомца, нужно быть готовым к отсутствию сна.

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Кроме того, ёж может заразить человека стригущим лишаём. По словам врача Екатерины Кашух, заболеть можно не только от укуса животного, но и от его слюны или укола иголками.

Александра Мышляева
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