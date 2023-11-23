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23 ноября, 18:17

Все акции "Крымэнерго" передадут в собственность республики до 12 января

Кабмин РФ подписал указ о передаче в собственность Крыма 100% акций "Крымэнерго"

Кабмин Российской Федерации распорядился до 12 января 2024 года передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности в собственность Республики Крым. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", сказано в документе.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым. Целью такого решения называется дальнейшее развитие электросетевого комплекса полуострова.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Юрий Лысенко
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