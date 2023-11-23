Все акции "Крымэнерго" передадут в собственность республики до 12 января
Кабмин РФ подписал указ о передаче в собственность Крыма 100% акций "Крымэнерго"
Кабмин Российской Федерации распорядился до 12 января 2024 года передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности в собственность Республики Крым. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", — сказано в документе.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности Республике Крым. Целью такого решения называется дальнейшее развитие электросетевого комплекса полуострова.
ТАСС / Сергей Мальгавко