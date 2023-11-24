Эта бытовая техника была в каждом советском доме и могла бы стоять и сейчас, ведь тогда всё делали на совесть

Граждане Советского Союза были не особо богаты на бытовую технику. Кто-то был рад хотя бы холодильнику и телевизору, а кто-то счастливо пользовался стиральной машиной, электрическим утюгом, кофеваркой и радиолой. Зато в СССР вся бытовая техника была отечественного производства, всё это было в наших квартирах, и мы этим с удовольствием пользовались. Давайте вспомним надёжные приборы из нашего прошлого!

Холодильники: ЗИЛ, "Бирюса", "Саратов", "Минск"

Почему в СССР техника была качественной? Фото © ТАСС / Юрий Бармин

Массовое производство холодильников в Советском Союзе было налажено только в 50-е годы. Удивительное дело, прошло уже более 30 лет с момента распада СССР, а старые холодильники до сих пор можно встретить у наших людей. Почти в каждой семье есть вот эта домашняя история, иногда звучащая как анекдот: "У нас на даче стоит старенький советский холодильник, ему уже лет 50, но он ещё работает!" ЗИЛ, "Бирюса", "Саратов", "Минск"... тарахтят, намораживают, закрываются с трудом, но работают же!

Легендарное качество! Секрет советских холодильников в том, что они способны работать, несмотря на скачки напряжения. Компрессор от них не страдает, а холодильник способен запускаться как при понижении показателей, так и при их повышении. Кроме того, в технике имелся и высокий запас прочности, так как при изготовлении использовали медную трубку вместо новомодной алюминиевой. Утечка фреона могла быть быстро обнаружена и устранена, в то время как в новых моделях сделать это не всегда возможно.

Пылесосы: "Ракета", "Сатурн", "Москва", "Чайка"

Бытовые устройства и техника были сделаны в СССР так, что могли бы служить вечно. Фото © Фотохроника ТАСС

По рёву эти пылесосы хоть и напоминали космический крейсер, но работала эта техника на славу. Если к нему случайно присосалось что-нибудь лишнее, оторвать было почти нереально. Когда в квартирах проводился ремонт, то пылесосы с лёгкостью справлялись со штукатуркой, бетонной крошкой и прочими вещами, которые современные пылесосы просто выплюнут и перестанут работать.

Хозяйки отмечали, что их непрерывная работа была очень долгой, можно смело было пропылесосить всю квартиру условно за 30 минут без выключения. Также приборы могли работать в режимах всасывания и выдувания, поэтому их часто подключали к краскопульту. Покрасить потолок при помощи пылесоса было обычным делом для советского человека.

И главное, пылесосы служили десятилетиями, а если их не ломать, то и по сей день работают! И, между прочим, стоимость их была примерно 40 рублей при средней зарплате 150 рублей.

Миксер "Воронеж"

Какие советские бытовые приборы работают до сих пор, потому что делали качественно. Фото © ТАСС / Владимир Медведев

Представители старшего поколения с ностальгией вспоминают знаменитые советские молочные коктейли. Для них использовали тот самый известный гаджет — миксер "Воронеж". С помощью этого устройства делали густые и пенистые коктейли. А всё за счёт того, что скорость вращения составляла не менее 12 000 оборотов в минуту. Именно это свойство вызывало слухи о том, что данный миксер изготавливали на космическом заводе. Качество тоже запредельное — рабочие модели до сих пор можно купить с рук!

Стиральные машины ЭАЯ-3, "Вятка" и "Малютка"

Эту советскую бытовую технику мы до сих пор вспоминаем добрым словом каждый день. Фото © ТАСС / Юрий Набатов

Сначала в СССР появилась ЭАЯ-3 (по ласковому прозвищу "Зая"). Там важно было закрепить резиновый шланг, через который набиралась вода, дабы не затопить жилище. Были у неё валики для протягивания белья, но многие отжимали вручную. В будущем очень желанной была "Вятка". В 1981 году граждане СССР впервые познакомились с этими стиральными машинами-автоматами.

Стоила она больше четырёхсот рублей, однако советские граждане были готовы платить за удобство даже такие деньги. У машины было 12 программ, при отжиме она гремела и шумела, а когда её запускали в первый раз дома, то поглазеть на неё собиралась вся семья, включая бабушек и дедушек. Это чудо техники служило в советских семьях по 18–20 лет, а то и больше. А компактная стиралка "Малютка" идеально вписывалась в тесные хрущёвки и работала весьма надёжно. В некоторых семьях она есть до сих пор.