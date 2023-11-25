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25 ноября, 13:00

10 фото "пушистиков" из Австралии, глядя на которые вы поймёте, почему у континента такой имидж

Австралия славится своими обитателями, но мало кто действительно представляет, с чем сталкиваются жители континента. Собрали 10 кадров от очевидцев, которые описывают ситуацию сполна.

"Сейчас у нас в Австралии чертовски жарко. Я долго думал, почему птицы не пользуются нашей ванной для птиц... Теперь ясно", — whitecollarzomb13.

Фото © Reddit / whitecollarzomb13

Фото © Reddit / whitecollarzomb13

"Вернулся домой с работы и стал свидетелем битвы: оса-тарантул тащит паука-охотника (Сидней, Австралия)", — space_monster.

Фото © Reddit / space_monster

Фото © Reddit / space_monster

"В Австралии нужно проверять ботинки, прежде чем их надеть. В этот раз обнаружил вторую самую ядовитую змею в мире", — chillyfeets.

Фото © Reddit / chillyfeets

Фото © Reddit / chillyfeets

"Вот уж действительно "ВСЁ для сада"..." Red-Engineer.

Фото © Reddit / Red-Engineer

Фото © Reddit / Red-Engineer

"Ничего необычного, просто тупорылая акула проплывает около моего заднего двора из-за недавнего наводнения. Голд-Кост, Австралия", — AtomicCypher.

Фото © Reddit / AtomicCypher

Фото © Reddit / AtomicCypher

"Питон выглянул поздороваться, пока я был на заправке", — T_Raite.

Фото © Reddit / T_Raite

Фото © Reddit / T_Raite

"Друг проснулся и обнаружил, что этот приятель залез в их унитаз. Просто ещё один день на острове Кристмас", — intersim14.

Фото © Reddit / intersim14

Фото © Reddit / intersim14

"Фонарь, окутанный паутиной... Да, конечно, это Австралия!" Michael_Snowy.

Фото © Reddit / Michael_Snowy

Фото © Reddit / Michael_Snowy

"Я обожаю Австралию!" RPA031.

Фото © Reddit / RPA031

Фото © Reddit / RPA031

"Проснулся, а у меня в комоде змея", — Aus_Scott.

Фото © Reddit / Aus_Scott

Фото © Reddit / Aus_Scott

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Обложка ©

Reddit / intersim14 / T_Raite

Сергей Трофимов
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