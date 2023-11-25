10 фото "пушистиков" из Австралии, глядя на которые вы поймёте, почему у континента такой имидж
Австралия славится своими обитателями, но мало кто действительно представляет, с чем сталкиваются жители континента. Собрали 10 кадров от очевидцев, которые описывают ситуацию сполна.
"Сейчас у нас в Австралии чертовски жарко. Я долго думал, почему птицы не пользуются нашей ванной для птиц... Теперь ясно", — whitecollarzomb13.
Фото © Reddit / whitecollarzomb13
"Вернулся домой с работы и стал свидетелем битвы: оса-тарантул тащит паука-охотника (Сидней, Австралия)", — space_monster.
Фото © Reddit / space_monster
"В Австралии нужно проверять ботинки, прежде чем их надеть. В этот раз обнаружил вторую самую ядовитую змею в мире", — chillyfeets.
Фото © Reddit / chillyfeets
"Вот уж действительно "ВСЁ для сада"..." — Red-Engineer.
Фото © Reddit / Red-Engineer
"Ничего необычного, просто тупорылая акула проплывает около моего заднего двора из-за недавнего наводнения. Голд-Кост, Австралия", — AtomicCypher.
Фото © Reddit / AtomicCypher
"Питон выглянул поздороваться, пока я был на заправке", — T_Raite.
Фото © Reddit / T_Raite
"Друг проснулся и обнаружил, что этот приятель залез в их унитаз. Просто ещё один день на острове Кристмас", — intersim14.
Фото © Reddit / intersim14
"Фонарь, окутанный паутиной... Да, конечно, это Австралия!" — Michael_Snowy.
Фото © Reddit / Michael_Snowy
"Я обожаю Австралию!" — RPA031.
Фото © Reddit / RPA031
"Проснулся, а у меня в комоде змея", — Aus_Scott.
Фото © Reddit / Aus_Scott
Reddit / intersim14 / T_Raite