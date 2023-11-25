10 фото "пушистиков" из Австралии, глядя на которые вы поймёте, почему у континента такой имидж

"Сейчас у нас в Австралии чертовски жарко. Я долго думал, почему птицы не пользуются нашей ванной для птиц... Теперь ясно", — whitecollarzomb13.

Фото © Reddit / whitecollarzomb13

"Вернулся домой с работы и стал свидетелем битвы: оса-тарантул тащит паука-охотника (Сидней, Австралия)", — space_monster.

Фото © Reddit / space_monster

"В Австралии нужно проверять ботинки, прежде чем их надеть. В этот раз обнаружил вторую самую ядовитую змею в мире", — chillyfeets.

Фото © Reddit / chillyfeets

"Вот уж действительно "ВСЁ для сада"..." — Red-Engineer.

Фото © Reddit / Red-Engineer

"Ничего необычного, просто тупорылая акула проплывает около моего заднего двора из-за недавнего наводнения. Голд-Кост, Австралия", — AtomicCypher.

Фото © Reddit / AtomicCypher

"Питон выглянул поздороваться, пока я был на заправке", — T_Raite.

Фото © Reddit / T_Raite

"Друг проснулся и обнаружил, что этот приятель залез в их унитаз. Просто ещё один день на острове Кристмас", — intersim14.

Фото © Reddit / intersim14

"Фонарь, окутанный паутиной... Да, конечно, это Австралия!" — Michael_Snowy.

Фото © Reddit / Michael_Snowy

Фото © Reddit / RPA031

"Проснулся, а у меня в комоде змея", — Aus_Scott.