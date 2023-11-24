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24 ноября, 16:00

10 очаровательных фото коржиков, после которых вы влюбитесь в эту породу раз и навсегда

Если составить топ-лист самых милых пород собак, то, мы уверены, на первом месте были бы корги, или, как называют их хозяева, коржики. Собрали 10 самых очаровательных пёселей, которые влюбят вас в себя на раз-два.

"Корги + Цербер = Коргер", — Heinrik.

Фото © Reddit / Heinrik

Фото © Reddit / Heinrik

"Мы только что усыновили нашу третью собаку пятилетнего корги, который на 60% состоит из ушей", — Jamieson22.

Фото © Reddit / Jamieson22

Фото © Reddit / Jamieson22

"Коржик с языком наружу — лучшее, что я сегодня видел", — thexbeatboxer.

Фото © Reddit / thexbeatboxer

Фото © Reddit / thexbeatboxer

"Счастливый коржик", — vinkulelu.

Фото © Reddit / vinkulelu

Фото © Reddit / vinkulelu

"Мой нескладный коржик", — osullivanrules.

Фото © Reddit / osullivanrules

Фото © Reddit / osullivanrules

"Корги Пэйдж передаёт всем привет", — CannabisFarmer_415.

Фото © Reddit / CannabisFarmer_415

Фото © Reddit / CannabisFarmer_415

"Моя корги ощенилась, и теперь ребята обнимаются целыми днями", — eviemoo.

Фото © Reddit / eviemoo

Фото © Reddit / eviemoo

"Какая милота!" Jayable-Vlogs.

Фото © Reddit / Jayable-Vlogs

Фото © Reddit / Jayable-Vlogs

"Нужно учредить международный день корги!" SJSUCORGIS.

Фото © Reddit / SJSUCORGIS

Фото © Reddit / SJSUCORGIS

"Коржик в рюкзаке", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Обложка ©

Reddit / Heinrik / eviemoo

Сергей Трофимов
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