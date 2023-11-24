10 очаровательных фото коржиков, после которых вы влюбитесь в эту породу раз и навсегда
Если составить топ-лист самых милых пород собак, то, мы уверены, на первом месте были бы корги, или, как называют их хозяева, коржики. Собрали 10 самых очаровательных пёселей, которые влюбят вас в себя на раз-два.
"Корги + Цербер = Коргер", — Heinrik.
Фото © Reddit / Heinrik
"Мы только что усыновили нашу третью собаку — пятилетнего корги, который на 60% состоит из ушей", — Jamieson22.
Фото © Reddit / Jamieson22
"Коржик с языком наружу — лучшее, что я сегодня видел", — thexbeatboxer.
Фото © Reddit / thexbeatboxer
"Счастливый коржик", — vinkulelu.
Фото © Reddit / vinkulelu
"Мой нескладный коржик", — osullivanrules.
Фото © Reddit / osullivanrules
"Корги Пэйдж передаёт всем привет", — CannabisFarmer_415.
Фото © Reddit / CannabisFarmer_415
"Моя корги ощенилась, и теперь ребята обнимаются целыми днями", — eviemoo.
Фото © Reddit / eviemoo
"Какая милота!" — Jayable-Vlogs.
Фото © Reddit / Jayable-Vlogs
"Нужно учредить международный день корги!" — SJSUCORGIS.
Фото © Reddit / SJSUCORGIS
"Коржик в рюкзаке", — пользователь Reddit.
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