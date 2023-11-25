Когда лучше покупать валюту и стоит ли это делать Во времена колебания курса валют многие задаются вопросом, нужно ли бежать в банк и скупать подешевевшие доллары. Затем возникает другой вопрос: продавать ли подорожавшую валюту? На самом деле ответы на эти вопросы зависят от того, для каких целей вам нужна валюта. 24 ноября, 21:41 Многие задаются вопросом, стоит ли сейчас покупать валюту. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Когда точно не стоит скупать валюту

В ситуациях, когда курс доллара резко повышается, начинается паника. На фоне этого ажиотажа многие инвесторы совершают роковые ошибки и в итоге теряют деньги. Что делать ни в коем случае нельзя, так это поддаваться панике. На рынке обычно всегда случается коррекция. Если после каких-то новостей курс доллара начинает расти, то потом неминуемо снижается.

Стоит вспомнить хотя бы колебания от 120 до 50 рублей за доллар в 2022 году. Тогда многие люди, желающие заработать на колебаниях и ожидающие роста курса до 150 и даже 200 рублей, просто потеряли свои сбережения. До максимума прошлого года доллар больше не дорожал. Да, потом он снова прибавил в цене, но всё равно покупатели марта 2022 года остались в минусе.

Таким образом, не стоит принимать решение о покупке валюты на эмоциях. Нужно успокоиться и оценить обстановку. Спонтанные покупки обычно заканчиваются потерями и ненужными тратами.

Когда лучше всего покупать валюту

Валюту однозначно стоит покупать при тенденции на снижение курса, если в перспективе у вас намечаются поездки за рубеж. В этом отношении стоит понять, какая примерно сумма потребуется для путешествия, и иметь её. Можно закупать валюту небольшими партиями — тогда удастся получить максимально выгодный курс в краткосрочной перспективе.

Кроме того, если есть сбережения, то имеет смысл диверсифицировать свои вложения. Часть денег — отнести на банковский вклад, часть — вложить в акции или облигации, а часть — перевести в валюту. Сейчас можно рассмотреть не только доллары и евро, но и юани. Впрочем, значительную часть сбережений в валюте хранить всё-таки не рекомендуется. Особенно если сбережения могут понадобиться и их придётся перевести в рубли. Это может быть не всегда выгодно — есть риск потерять часть сбережений при краткосрочных инвестициях.

Покупать валюту наличными или через биржу

Обычно покупки через биржу более выгодны. Курс там всегда лучше, чем в банках. Но стоит учитывать ряд ограничений. Менять валюту на рубли сейчас можно спокойно. Что же касается ограничений на снятие её со счёта, то, если валюта поступила на счёт до 9 марта 2022 года, снять её наличными можно. Правда, не более 10 тыс. долларов США или такой же эквивалент в евро.

Стоит учесть, что вне зависимости от валюты вклада выдаваться деньги будут в долларах или евро. Оставшуюся на депозите сумму можно получить в рублях. Выдадут деньги по курсу ЦБ на день выплаты. Если же средства на депозит поступили после 9 марта 2022 года, то получить их в валюте не получится. Сделать это можно только в рублях по рыночному курсу на день снятия. Таким образом, сейчас купить валюту через биржу можно, но вот перевести её в наличные доллары и евро нельзя. Физически снять деньги можно будет только в рублях.

Авторы Нина Важдаева