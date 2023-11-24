Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Израиль пообещал после паузы продолжить боевые действия в Газе с полной силой

Посол Финляндии в РФ сообщил МИД о решении страны закрыть три погранпункта

Пашинян пообещал учитывать государственные интересы, вынося решение по ОДКБ

Путин не сомневается, что ИИ создаст условия для повышения доходов граждан

В России предложили не называть браком такое хорошее дело, как создание семьи

Алиев: Армения не может быть независимой из-за попыток "усидеть на нескольких стульях"

Эксперт рассказал Лайфу, заменит ли нас ИИ и стоит ли ждать от него Судного дня

Песков: Создание "военного Шенгена" НАТО повысит напряжённость в Европе

В Крыму задержали россиянина, который отправлял Украине компоненты авиатехники

В США узнали, на что готовы украинцы ради мира с Россией

Песков назвал чушью публикации о "планах" прорыть тоннель в Крым

24 ноября, 14:20

ТАСС / Сергей Мальгавко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью статью The Washington Post о том, что Москва и Пекин якобы обсуждают планы по строительству тоннеля в Крым.

"Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Офицер Росгвардии, оставивший Крымский мост без защиты, пойдёт под суд

Офицер Росгвардии, оставивший Крымский мост без защиты, пойдёт под суд

Напомним, ранее Washington Post со ссылкой на украинские спецслужбы сообщила, что российские и китайские бизнесмены якобы обсуждают возможность строительства подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!