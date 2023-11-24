Песков назвал чушью публикации о "планах" прорыть тоннель в Крым 24 ноября, 14:20 ТАСС / Сергей Мальгавко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью статью The Washington Post о том, что Москва и Пекин якобы обсуждают планы по строительству тоннеля в Крым.

"Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Напомним, ранее Washington Post со ссылкой на украинские спецслужбы сообщила, что российские и китайские бизнесмены якобы обсуждают возможность строительства подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом.

Авторы Александра Вишнякова