Mars оправдался после обращения врачей к Лайфу из-за риска рака у детей от Skittles

В компании Mars отреагировали на нашу публикацию с требованием российских врачей запретить конфеты Skittles. Там заверили, что в их драже нет синтетических пищевых красителей, в том числе и Е171. Заявление производителя цитирует SHOT.

"Мы не используем синтетические пищевые красители, включая Е171, в ингредиентном составе Skittles и всех своих кондитерских изделий. Все ингредиенты, используемые при производстве нашей продукции, соответствуют требованиям нормативных документов Евразийского экономического союза и Российской Федерации", — сообщили в Mars.

Беспокойство о составе выпускаемых в России Skittles появилось после требований о запрете вредных пищевых добавок в кондитерские изделия в американском штате Пенсильвания. Там планируют обязать производителей не добавлять в конфеты ингредиенты, которые могут приводить к развитию рака, хронических недугов и проблем с сердцем. Пока что в списке оказались четыре пищевые добавки: бромированное растительное масло, бромат калия, пропилпарабен и красный краситель № 3. В будущем перечень может быть расширен.