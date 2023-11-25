Российское медицинское сообщество в лице педиатров и гастроэнтерологов требует запретить в стране Skittles. Как пишет SHOT, они утверждают, что популярные у детей конфеты способны вызывать рак.

Популярные у детей конфеты требуют запретить в РФ из-за их способности вызвать рак и бесплодие. Видео © SHOT

Во-первых, говорят специалисты, Skittles содержит запрещённый в ряде стран краситель Е171 — диоксид титана. Он может накапливаться в организме и вызывать онкологию. Кроме того, настораживают и другие красители в составе.

"Бромат калия, который используется в Skittles, и красители красный и жёлтый — потенциальные канцерогены, и они могут накапливаться в организме... Это всё получается при вторичной переработке нефтепродуктов и угольной продукции. Это неприемлемая сладость, особенно в детском возрасте", — рассказала врач-педиатр Анастасия Горяинова.

Во-вторых, содержащийся в конфетах эфир пропилпарабена способен неблагоприятно влиять на фертильность, что, к слову, уже подтвердили на лабораторных мышах. Из-за этого под особой угрозой находятся девочки школьного возраста. Да и в целом, указывают врачи, эта сладость может спровоцировать аллергию, а также гастрит, так как сверхкислые конфеты буквально выжигают слизистую пищевода.