Российским производителям запретили самовольно делать "худеющие" упаковки
ГП: Производителям социально значимых продуктов запретили менять объём упаковки
Генпрокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, в соответствии с которым российским производителям продуктов первой необходимости запрещено менять объём упаковки. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
"Производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, чёрного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара", — отметили там.
Так, гречку надо фасовать по 500, 1000 и 2000 граммов, а молоко — по 200, 250, 500, 1000 и 2000 миллилитров. В Генпрокуратуре подчеркнули, что производители зачастую сокращают объём продуктов и в то же время не снижают цену. В ведомстве также сообщили, что такие манипуляции вводят в заблуждение потребителей.
Примечательно, что ГОСТ — не документ обязательного применения. Производители вправе выпускать товар по техническим условиям, однако он обязан соответствовать техническому регламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.
Ранее в Госдуме призвали ужесточить продажу сладостей. Считается, что данная мера позволит снизить общий уровень заболеваемости граждан.
ТАСС / Александр Рюмин