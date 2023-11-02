Российским производителям запретили самовольно делать "худеющие" упаковки

Генпрокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, в соответствии с которым российским производителям продуктов первой необходимости запрещено менять объём упаковки. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Так, гречку надо фасовать по 500, 1000 и 2000 граммов, а молоко — по 200, 250, 500, 1000 и 2000 миллилитров. В Генпрокуратуре подчеркнули, что производители зачастую сокращают объём продуктов и в то же время не снижают цену. В ведомстве также сообщили, что такие манипуляции вводят в заблуждение потребителей.