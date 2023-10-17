В Госдуме призвали ужесточить продажу сладостей

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ужесточить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара. Данная мера, по словам парламентария, позволит снизить общий уровень заболеваемости граждан.

Так, производителей хотят обязать указывать количество сахара на сто граммов продукта. Если отметка превысит пять граммов, то на товаре это должно быть указано. Дело в том, что, согласно рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора, пять граммов на сто граммов продукта — это 10% от суточной нормы.

"Производители часто скрывают сахар и подсластители в составе, ведь такие продукты вкуснее, а значит, их больше раскупают. Но такая еда может спровоцировать развитие диабета и других заболеваний. Дети, привыкшие к подсластителям, отказываются есть здоровые продукты", — сказал Слуцкий в беседе с Ura.ru.