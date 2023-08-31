В Госдуме предложили указывать содержание сахара в продуктах в чайных ложках

На упаковках продукта должен быть указан полный объём содержащегося сахара в граммах и чайных ложках, с учётом сахарозаменителей. Такое заявление сделал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, направивший соответствующее обращение на имя руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Прошу рассмотреть возможность обязать производителей продуктов питания и напитков указывать на упаковке весь объём содержащегося в нём сахара, с учётом скрытых сахаров. Маркировка должна быть хорошо заметна и занимать не менее 25% от лицевой стороны упаковки товара", — цитирует парламентария URA.RU.

Собеседник информационного агентства объяснил, что на этикетках товаров можно найти десятки различных названий, обозначающих сахар, причём некоторые из них дублируют уже имеющиеся. Информацию о составе можно сделать более доступной, указывая содержание сахара не только в граммах, но и чайных ложках. Таким образом потребитель сможет лучше себе представлять количество сахара в купленном им продукте.

Чернышов добавил, что среди россиян распространено непонимание того, сколько сахара фактически содержится в товарах, и из-за этого граждане РФ употребляют его сверх меры. Данные Росстата говорят о том, что в среднем россиянин съедает около 30,2 килограмма сахара в год (83 грамма в сутки), тогда как Минздрав рекомендует не употреблять более 24 килограммов ежегодно. А по данным Роспотребнадзора, граждане России в среднем уплетают сахар ещё активнее: около 39 килограммов в год. В первую очередь речь идёт о варенье, шоколаде, конфетах, кондитерских изделиях и сладких напитках. К излишнему потреблению сладкого, по мнению автора инициативы, приводит именно непонимание того, каков реальный объём сахара в тех или иных продуктах, а также хитрости маркетологов.

Зампред Госдумы напомнил, что употребление сахара не в меру приводит к ожирению. По информации национального мониторинга общественного здоровья Сеченовского университета, подобный диагноз получили 22% россиян из 52% людей с лишним весом. А случаи возникновения ожирения у подростков участились в шесть раз за последние 20 лет.